Durante un encuentro con los lectores del periódico La Provence, el presidente francés Emmanuel Macron criticó a la red social Facebook por negarse a retirar un vídeo generado por IA en el que se anunciaba un golpe de Estado en Francia.

“Esas personas se burlan de nosotros. Les da igual la serenidad de los debates públicos y, por lo tanto, nos ponen en peligro”.

El presidente francés Emmanuel Macron arremetió contra Facebook tras la publicación el 10 de diciembre de una noticia falsa con 13 millones de visitas en la que se anunciaba un golpe de Estado en Francia.

“El domingo, uno de mis colegas africanos me envió un mensaje. Estimado presidente, ¿qué está pasando en su país? Estoy muy preocupado”, contó el jefe de Estado durante un intercambio en Marsella con los lectores del diario La Provence sobre la regulación de las redes sociales.

“Vemos a una periodista junto al Elíseo que dice que ha habido un golpe de Estado en Francia, que un coronel ha tomado el poder, etc.”, prosiguió citando a su homólogo.

El mandatario francés añadió que pidió a su equipo que llamara a Facebook para pedirles que “retiraran” la información falsa.

“Respuesta de Facebook: no infringe nuestras normas de uso. Se niegan a retirarla”, añadió el jefe de Estado, antes de ironizar sobre el hecho de que incluso un presidente de la República se veía impotente ante estas plataformas.

“Tiendo a pensar que tengo más poder de presión que otras personas. En cualquier caso, quizá sea más fácil para ellos entender la gravedad de la situación, si soy yo quien les llama, pero no funciona”, lamentó el presidente Macron.

Con AFP

