Esta es la primera entrevista que concede Machado a un medio de comunicación desde que militares estadounidenses capturaron y sacaron por la fuerza de Caracas al mandatario Nicolás Maduro la madrugada del sábado en un audaz operativo con bombardeos en la capital venezolana.

"Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible", aseguró Machado, aún cuando el presidente Donald Trump pareció haberla apartado del proceso para una transición de gobierno en declaraciones posteriores al ataque.

Machado denunció que Rodríguez, quien juramentó el lunes como presidenta interina en lugar del depuesto Maduro, "es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico" en Venezuela.

Rodríguez, quien ha manifestado su disposición a cooperar con Washington, era la vicepresidenta del líder izquierdista, quien está siendo juzgado en Nueva York por cargos relacionados al narcotráfico.

La opositora agregó que Rodríguez es "rechazada" por el pueblo venezolano, y que los votantes están del lado de la oposición.

"En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda", agregó.

Machado también afirmó que "una Venezuela libre" se convertirá en el "centro energético" de América, y prometió "desmantelar todas las estructuras criminales" que han perjudicado a los venezolanos.

Luego de la captura de Maduro, Trump dijo que estaba dispuesto a trabajar con Rodríguez siempre y cuando se cumplan los objetivos de Washington.

En particular, el republicano quiere reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para que exploten sus gigantescas reservas de crudo, las más grandes del mundo.

