En Issy les Moulineaux, en la periferia sur de París, varios vehículos pasan esta mañana por la gasolinera de Total sin detenerse a repostar. "Ruptura de stock" aparece indicado. Es la situación en la que están el 18% de las estaciones del país, la mayoría pertenecientes a este grupo petrolero francés que decidió bloquear los precios ante las presiones políticas que ha vivido en los últimos días. Vicent, ha parado en otra gasolinera, a escasos 100 metros. Aquí los precios no están bloqueados, pero puede repostar. "Ya por lo pronto intento encontrar gasolina porque allí no había. Ahora aquí he encontrado, así que estoy contento y ni siquiera he mirado el precio. Pero voy a reponer lo mínimo, usar el vehículo con cuentagotas para ir a trabajar y llevar a los niños a las actividades, lo esencial" nos dice en la antena de RFI.

El gabinete de la ministra francesa de Energía, Maud Bregeon, actualizó hoy el porcentaje de las estaciones de servicio en las que se ha agotado algún carburante y precisó que en el conjunto del país ese problema se daba esta mañana en alrededor del 66 % de las de TotalEnergies, pero sólo en el 4,1 % del resto.

El encargado de dicha estación de Total no nos puede precisar cuándo se solvenatará la situación pero por lo pronto, el grupo francés ha decidido ampliar el bloqueo de precios que, en teoría, iba a terminar este martes con 1,99 euros por litro para la gasolina y de 2,09 euros por litro de gasóleo.

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Otros clientes, como Alex tienen aún el depósito de su moto por la mitad pero reponen, por si acaso. "No estoy a cero, lo llevo a la mitad pero voy a reponer hasta llenarlo porque, dicen que no hay desabastecimiento pero no me fío. Y los precios….la semana pasada me dejé menos de 12€ y hoy ya 12,30€"

En una entrevista al canal BFMTV, la ministra de Energía francesa ha señalado que desde el comienzo de esta crisis de los precios de los carburantes con la guerra en Oriente medio no se ha constatado abusos en los márgenes de los distribuidores de carburantes en Francia. "Los márgenes que hay ahora son sensiblemente los mismos que había antes del comienzo del conflicto, no ha habido un aumento indebido", señaló.

La ministra les pidió que sean "lo más razonables posibles" pero descartó imponer un bloqueo de los precios, que "conduciría en un lapso muy rápido a problemas de escasez" y además la situación de las finanzas públicas francesas no se lo podrían permitir.

El gobierno francés ha optado por medidas de apoyo para los sectores más necesitados tras cinco semanas de guerra en Oriente Medio. Entre ellas hay más de 70 millones de euros en subvenciones destinadas a los sectores del transporte, agricultura y pesca en abril, ayudas adicionales para los hogares con bajos ingresos con el fin de ‌ayudarles a pagar las facturas de energía y préstamos ​para las pequeñas empresas.

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