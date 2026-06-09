México está a punto de inaugurar su tercer Mundial de fútbol, un momento muy emocionante para los mexicanos, pero también frustrante, porque muchos de ellos no podrán asistir a los partidos en el histórico estadio Azteca. Los precios de los boletos superan por más del doble a los de la última edición en Qatar. Este Mundial de 2026 ya es oficialmente la Copa del Mundo más cara de la historia.

En un barrio popular del centro de la Ciudad de México, los niños corren sobre el asfalto delante de los edificios. Tienen entre 3 y 15 años y se disputan la pelota de fútbol bajo el ojo atento del entrenador. A un lado, los padres, sentados en sillas de plástico, observan el partido.

"Tengo un año viniendo a estas clases, mi niño tiene 9 años, el otro 7″, dice Jacinta Hernández, quien trae a sus hijos todas las tardes a este entrenamiento gratuito. Jesús juega desde hace dos años. Cuando uno le pregunta si le gusta el fútbol: "Demasiado. De hecho, es mi deporte favorito".

Cuando el niño supo que su país iba a ser sede de la Copa del Mundo, fue una gran noticia para él, cuenta su mamá. "Estábamos emocionados, contentos, pero, al mismo tiempo, un poquito tristes porque nosotros solo lo podremos ver por la televisión, pues los boletos son muy caros".

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Según la FIFA, las entradas más baratas se vendieron a 1.100 pesos mexicanos, unos 60 dólares. Pero los precios subieron rápidamente. En este momento hay que pagar 35.000 pesos, casi 2.000 dólares, para ver el partido de inauguración en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Este encarecimiento se debe al sistema de precios dinámicos, que aumentan automáticamente con la demanda. Son precios demenciales para el mexicano promedio, cuyo salario mínimo es de 9.500 pesos al mes.

"El fútbol en México es muy pasional", dice Diego González, entrenador de jóvenes jugadores. Este mexicano de 25 años vive del fútbol y para el fútbol, pues ha dedicado su vida a enseñar este deporte.

"Al saber que iba a haber un Mundial aquí en mi país me emocioné porque no viví el Mundial del 86 con Argentina o Brasil en el 70. Estamos haciendo historia: México es el primer país en albergar tres Mundiales. Es algo muy especial. Solo nosotros los mexicanos vamos a tener este lujo de decirlo y de presumirlo".

Apenas se enteró de la noticia, Diego González empezó a soñar con poder llevar a su hermano a ver un partido. Pero cuando descubrió los precios de los boletos, llegó la desilusión.

"Si compráramos los boletos ahora apuntando a lo más económico, yéndonos a lo más básico, gastando lo menos posible, incluso en el transporte, serían unos 30.000 pesos, es decir, aproximadamente cuatro meses de trabajo. Eso significaba no comer durante cuatro meses, no pagar la electricidad ni el internet ni el gas ni el agua con tal de darte este lujo".

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