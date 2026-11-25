Cinco mujeres son asesinadas cada hora en el mundo. Es la dimensión de una violencia que sigue sin detenerse. Los agresores no son desconocidos: son sus parejas, exparejas o familiares. La violencia machista sigue siendo una emergencia mundial. Y así lo demuestra el último informe de ONU Mujeres.

Solo en 2025, 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares. Una realidad que golpea especialmente a América Latina, donde los feminicidios, la desigualdad y las dificultades para acceder a la justicia siguen siendo un desafío. Patsilí Toledo, jurista e integrante del comité CEDAW, nos responde sobre esta problemática.

“Si se examina las razones por las cuales las mujeres son asesinadas, las motivaciones de quienes las han matado, en muchos casos es algo que esa mujer ha hecho que atenta de alguna manera contra la sensación de control o de poder que tiene quien la asesina. Y esto se aplica cuando quien la mata es su pareja o expareja, como cuando quien la mata es a veces un miembro de su familia. Por ejemplo, hay países en donde familiares consideran que una hija o una hermana ha hecho algo que atenta contra la honra familiar. El fenómeno de la violencia contra las mujeres no es pues solo penal, sino social, es una problemática que tiene muchas áreas de acción. Por eso pensamos que la principal medida que se tiene que reforzar en todos los países es la prevención, lanzar acciones de prevención para que esta violencia no llegue a pasar”, explica Toledo.

A pesar de las campañas que se llevan a cabo en muchos países, el informe revela que solo el 23 % de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia buscan apoyo y apenas el 7 % acude a la policía.

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“Según el informe, la mujer que no se atreve a denunciar se encuentra sobre todo en Latinoamérica y esto se debe al peso de las organizaciones criminales en algunos países, entre otros en Centroamérica, particularmente en México. En esos países es mucho más difícil que las propias víctimas puedan denunciar por razones obvias de seguridad. Allí es necesario replantear los mecanismos porque no podemos estar confiando en que las mujeres van a denunciar cuando están en una situación de tantísimo riesgo”, concluye.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ONU vuelve a recalcar la importancia de seguir fomentando medidas de prevención, protección y justicia. Porque las leyes son necesarias, pero no suficientes si las mujeres siguen sin encontrar una salida a la violencia.

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