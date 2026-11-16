Tras una semana de negociaciones, la presidencia turca de la COP31 publicó un texto de tres páginas que compila las prioridades de las naciones, un documento que varios observadores calificaron de «lista de compras».

Algunos países piden, por ejemplo, aplacar la curva creciente de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que otros insisten en la falta de financiamiento para la transición energética de las naciones más pobres. La presidencia de la COP, por su parte, mantiene sus prioridades, como el incremento del nivel de electrificación de 23 a 35 por ciento del consumo energético mundial para 2035, un objetivo pertinente para proteger el clima.

Recordemos que un auto eléctrico usa 30 por ciento menos de energía que un motor térmico, pero que necesita ser precisado, advierte Anabella Rosenberg, asesora de la principal coalición de ONG ambientales de la COP, la Red de Acción Climática-

"Nuestra pregunta principal es: ¿Energía para quién?, ¿energía para qué? y ¿qué tipo de electricidad? La electricidad no es necesariamente renovable. También vemos grupos que son pronucleares y también hay una agenda en Turquía bastante particular en esta COP sobre el consumo de electricidad para la inteligencia artificial y los centros de datos", declara Rosenberg.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En cuanto a la eliminación de los combustibles fósiles, principal causa del cambio climático, es poco probable que esta temática figure en el texto final de esta COP, que podría terminar sin grandes anuncios.

Rechazo a las políticas energéticas de Trump

Teresa Leger Fernández, congresista por el estado de Nuevo México, viajó hasta Turquía como parte de la comitiva del partido Demócrata de Estados Unidos. Fernández aprovechó la ocasión para criticar la corrupción de la administración Trump y la guerra con Irán, a los que responsabilizó del aumento del coste de vida y de la energía.

"Nosotros hemos ganado en los Estados Unidos en nuestras elecciones porque era un rechazo de la política de Trump en términos del costo de vida y también de la corrupción. Y la conexión entre esas dos cosas es cuánto cuesta nuestra energía: para la gasolina, para el diésel, para la electricidad. Sabemos que la energía renovable es la más barata, entonces es un rechazo a los costos altos de Trump, un rechazo a la guerra de Trump, porque eso elevó todos los costos", dijo Fernández a RFI.

Ante la pregunta de si la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026 podría implicar un regreso de EE. UU. al Acuerdo de París, la congresista respondió: "Él (Donald Trump) todavía tiene que firmar todos los actos, pero nosotros, los demócratas, vamos a tener el poder de la legislación, de investigar y el poder del presupuesto.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más