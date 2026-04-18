El multimillonario ha tenido numerosos enfrentamientos con el Papa en diversos temas, desde Irán hasta la inmigración, y recientemente lo llamó "hombre débil" en un ataque personal sin precedentes por parte de un líder estadounidense.

León XIV, el primer papa estadounidense, por su parte, consideró que tenía el deber moral de pronunciarse en contra de la guerra. "Que un ignorante como Trump intente cuestionar la visión teológica de un sacerdote ordenado es completamente ridículo", declaró Jim Supp, de 88 años, a la AFP el viernes frente a la iglesia de San Ignacio de Loyola en el Upper East Side de Manhattan.

El hombre está particularmente irritado por la publicación por parte del presidente de una imagen generada por IA que lo representa como Jesús. "Hay cosas en la vida con las que no se bromea", declara este profesor jubilado de literatura clásica. Para John O’Brian, de 68 años, exejecutivo de publicidad que asiste a la misma iglesia, compartir esta imagen equivalía a "una blasfemia contra los cristianos".

Tradicionalmente, los presidentes estadounidenses siempre han tenido cuidado de no ofender a los católicos criticando abiertamente al Papa. Sin embargo, Donald Trump cruzó esa línea sin reparos, a pesar de haber ganado las elecciones de 2024 con el apoyo de la mayoría de los votantes católicos. La disputa pública que inició contra León XIV podría, por lo tanto, representar una debilidad para los republicanos a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

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— «Falta de prudencia» —

Anthony Clark, activista de un grupo antiabortista, entrevistado por la AFP frente a una basílica católica en Washington, considera a Donald Trump un «muy buen presidente» y elogia sus intenciones. «Pero creo que las intenciones no lo son todo, y creo que a veces le falta prudencia en lo que dice o en la forma en que aborda temas particularmente delicados», añade el joven de 20 años.

En contraste, la firmeza mostrada por el Papa frente al presidente estadounidense le ha granjeado el respeto de algunos católicos. «Me alegra mucho que el Papa León XIII se mantuviera firme al decir que no le temía al gobierno de Trump», afirma Carolina Herrera, de 22 años, en Washington. «No se ataca al Papa, bajo ninguna circunstancia, no se le ataca», declara.

Donald Trump no es conocido por ser religioso. Promotor inmobiliario, casado tres veces y ex presentador de un reality show, criado en la fe presbiteriana, rara vez asistía a misa. Pero desde que entró en política, ha logrado el apoyo de la derecha cristiana. Los conservadores cristianos, en particular, lo han elogiado por ayudarlos a lograr la abolición del derecho al aborto en todo el país, gracias a los jueces de la Corte Suprema que él nombró.

En una iglesia de Houston, Texas —un estado republicano, aunque la ciudad sea demócrata— algunos feligreses que asisten a la misa del mediodía comparan al presidente con el papa. “No creo que ninguno de los dos se esté comportando como debería”, dice Ann, una mujer de sesenta y tantos años que prefirió no dar su apellido.

“Creo que (el Papa) ha sido muy duro con Estados Unidos”, afirma. “Jesús tenía un mensaje personal. No dijo que los presidentes, dictadores, primeros ministros o reyes no pudieran proteger a su pueblo y a sus países”. Manuel, de 67 años, quien también prefirió no dar su apellido, expresa su esperanza de que el presidente y el Papa resuelvan sus diferencias. “Porque ahora mismo, todo gira en torno a la paz. Necesitamos la paz en Oriente Medio”, declara.

El viernes por la noche, los seguidores de Donald Trump se congregaron para escucharlo hablar en un evento organizado por el grupo cristiano conservador Turning Point USA, en una enorme iglesia protestante de Arizona. Aquí, como era de esperar, es el presidente quien recibe el homenaje, en contraste con León XIV. “Creo que el Papa debería mantenerse en su lugar”, dice Brenda Gifford, y añade: “Ya no lo respeto”.

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