Con nuestros corresponsales en Gaza, Rami El Meghari, y en Jerusalén, Frédérique Misslin

En Meghazy, en el centro de la Franja de Gaza, un grupo de hombres intenta retirar los escombros para recuperar algunas de sus pertenencias. Hace una semana, el ejército israelí bombardeó este barrio y destruyó por completo 25 viviendas. La casa de Sobhi Alhaddad tampoco se salvó.

"Todo está destruido, todo el barrio. Ya no hay alcantarillado ni agua", cuenta Sobhi para los micrófonos del corresponsal de Radio Francia Internacional. "Nos las arreglamos con cubos, vamos a buscar agua al barrio de al lado. Nos ayudamos entre vecinos y confiamos en la ayuda de Dios", insiste.

Reparaciones que a menudo son imposibles

El alcalde de Meghazy, Mohammed Misleh, acudió para comprobar los daños. Se encuentra junto a un enorme agujero provocado por el bombardeo. El sistema de alcantarillado ha resultado dañado.

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Un poco más lejos se encuentra la línea amarilla y, al otro lado, el ejército israelí. Acercarse para realizar reparaciones es peligroso, explica el alcalde.

"El ayuntamiento no puede acceder a las tuberías de saneamiento. No podemos reparar ni mantener nada porque no tenemos ningún equipo ni ningún material", señala. "Ya podemos prever que es inevitable que, en un mes, quizá incluso antes, este lugar se convierta en una auténtica cloaca, en un refugio para insectos y roedores".

Las condiciones higiénicas son desastrosas en el enclave palestino, y el calor del verano no hace más que empeorar la situación.

Mientras tanto, más de 73.000 palestinos ha muerto desde el inicio de la guerra, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza recogidas también por organismos internacionales. El informe reciente de UNRWA reportó 73.231 muertos y 173.686 heridos, en su mayoría mujeres y niños.

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