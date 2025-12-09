Con el corresponsal de RFI en Beirut, Paul Khalifeh

Los ataques aéreos israelíes se concentraron en una cordillera al norte del río Litani, no muy lejos de la ciudad de Saida. Las poderosas explosiones resonaron en esta ciudad portuaria situada a 45 km al sur de Beirut.

Aviones israelíes llevaron a cabo seis oleadas de incursiones en las montañas de Iqlim al-Tufah, un importante bastión de Hezbolá. La escuela pública de una de las localidades resultó gravemente dañada, lo que provocó la suspensión de las clases.

Al amanecer del martes, un comando israelí se infiltró en la gran ciudad de Khiam, en el sector oriental del sur del Líbano, para dinamitar una casa. El ejército israelí también disparó con ametralladoras pesadas contra tres localidades fronterizas.

Avances en el desarme de Hezbolá

Esta escalada llega pocos días después de que el ejército libanés lanzara una vasta campaña de comunicación que muestra los avances logrados en el proceso de desarme de Hezbolá. El ejército ha organizado visitas a túneles y bases subterráneas del partido chiita, ahora controlados por el ejército libanés.

Los ataques también se producen 10 días antes de la reanudación de las negociaciones políticas directas entre Líbano e Israel. Una primera sesión de conversaciones directas tuvo lugar el 4 de diciembre y el presidente libanés Joseph Aoun anunció nuevas conversaciones a partir del 19 de diciembre.

Durante la reciente visita de una delegación de las Naciones Unidas a Beirut, Joseph Aoun había pedido a los diplomáticos de la ONU que ejercieran presión sobre Israel para que respetara el alto el fuego. Un alto el fuego que se ha violado regularmente desde su firma en noviembre de 2024 tras la última guerra entre Israel y el proiraní Hezbolá.

