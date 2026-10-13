Con el corresponsal de RFI en Beirut

En una primera reacción oficial, el primer ministro Nawaf Salam aseguró que no habrá “ni indulgencia ni laxismo” en el manejo de este caso.

Aunque la investigación aún está en curso, fuentes de seguridad citadas por la prensa afirman que los explosivos incautados por el ejército libanés en los últimos días probablemente estaban destinados a Hezbolá. La carga interceptada hace una semana era transportada por dos presuntos miembros de Hezbolá que fueron interrogados por la justicia.

Por su parte, el cargamento incautado este lunes 12 de octubre, que se transportaba en mulas, debía pasar clandestinamente desde Siria hacia un bastión del partido chiita, al norte del Valle de la Becá. Los explosivos se utilizan en la fabricación de cohetes, minas y otros artefactos explosivos, en talleres secretos de Hezbolá.

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Las sucesivas incautaciones de explosivos se producen en un momento en que informes de los servicios de seguridad libaneses y de agencias de inteligencia extranjeras señalan un renovado esfuerzo del partido chiita por reconstruir sus fuerzas militares. Esta información, parte de la cual se ha publicado en la prensa, indica que Hezbolá habría puesto en marcha un amplio programa de rearmamento, reestructuración y reclutamiento en previsión de una reanudación de la guerra con Israel.

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