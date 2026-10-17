El pontífice de 71 años está ingresado desde el martes en este hospital romano, donde los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor canceroso.

La operación tuvo lugar a pocas semanas de la visita prevista a Argentina, Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre. Por el momento, el pontífice ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre, pero hay dudas sobre la gira sudamericana.

"A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana [de sábado] y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta" del hospital, escribieron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en una nota transmitida por el Vaticano.

La Santa Sede confirmó que "el Papa León XIV recibirá hoy el alta del Policlínico Gemelli".

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"Abandonará el hospital a comienzos de la tarde, y volverá al Vaticano. Mañana rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal", añadió.

Habitualmente, los papas dirigen la oración del Ángelus desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, mirando hacia la plaza San Pedro del Vaticano.

En años pasados, los pontífices Juan Pablo II y Francisco lo rezaron desde la ventana del hospital Gemelli cuando estuvieron allí ingresados.

El servicio de prensa del Vaticano indicó que el obispo de Roma, estadounidense y peruano, ofició misa este sábado, al igual que hizo la víspera, en la 10ª planta del hospital Gemelli.

Actividad diplomática

Desde el policlínico romano, el santo padre tuvo el viernes una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que le pidió una tregua humanitaria en Oleshki, una ciudad del sur de Ucrania atrapada entre los dos ejércitos beligerantes, según detalló el Vaticano.

El papa León XIV oficia misa en el Hospital Universitario Gemelli en Roma, en fotos publicadas por el Vaticano el 16 de octubre de 2026

La Santa Sede publicó también el viernes las primeras imágenes de León desde su ingreso. En una de ellas se le ve frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli.

En dos instantáneas se aprecia al papa de pie, con casulla verde y sotana blanca, y aspecto relajado. En una se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

Los médicos indicaron que la recuperación de León avanzaba con normalidad, aunque están a la espera de otras pruebas para saber si el cáncer ha podido eventualmente extenderse, y qué tratamiento adoptar.

El propio pontífice anunció de manera insólita su intervención, el pasado domingo durante el rezo del Ángelus, revelando que un examen médico rutinario había identificado la existencia de un nódulo en un pulmón, que convenía retirar.

Con AFP

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