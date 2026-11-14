El papa León XIV cumple este sábado 14 de noviembre su segundo y último día de actividades en Chiclayo y el norte peruano. La llegada del papa León XIV al distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, está prevista para las 5:30 de la tarde de este sábado 14 de noviembre. Durante siglos, a Zaña le han colgado la etiqueta de pueblo maldito. Ahora, esta localidad del norte de Perú, de unos 4.000 habitantes, confía en que la visita del Papa León XIV le cambie la suerte.

La visita tiene un significado especial para Robert Prevost, quien desarrolló una parte importante de su misión religiosa en el norte peruano antes de convertirse en el papa León XIV. Por ello, su regreso a estas localidades representa también un reencuentro con las comunidades y los fieles que formaron parte de su historia en el país.La parada forma parte de su primera gira por América Latina, que ha pasado por Uruguay y Argentina y termina en Perú. Llega recién operado de un cáncer de pulmón. Criado en Chicago, Robert Prevost se hizo ciudadano peruano en 2015, después de casi dos décadas viviendo en el país. Fue obispo de Chiclayo, a pocos kilómetros de Zaña, entre 2015 y 2023, y Perú lo adoptó.

Los vecinos ya preparan un recibimiento con un castillo de fuegos artificiales armado por un grupo de fieles que trabajan desde hace al menos 3 horas.A las 11 de la noche se realizará una serenata por la llegada del santo padre, una fecha que la plaza principal espera desde hace varias semanas.

La visita del papa León XIV a Zaña es el eje de los preparativos. El sumo pontífice tiene un vínculo con Santo Toribio de Mogrovejo, patrono de Zaña, y la visita ocurre en el año en que se cumplen 300 años de su canonización.

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A Zaña, un distrito de 11.000 habitantes, han llegado fieles de Cutervo, Olmos, Ferreñafe y Trujillo, además de comerciantes que se instalaron en la plaza principal a la espera del pontífice.

La identidad de Zaña

En el siglo XVI, bajo dominio español, Zaña era un próspero centro comercial salpicado de iglesias grandiosas. Hace unos tres siglos llegaron unas inundaciones que estuvieron a puntod e hacerla desaparecer completamente de los mapas.

La identidad del pueblo está muy ligada al catolicismo, alimentada por leyendas de castigo divino y por la muerte de Toribio de Mogrovejo, que evangelizó a los indígenas peruanos y denunció los abusos de la Corona española. León XIV lo ha elogiado como modelo.

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