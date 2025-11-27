“Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra (…) Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios” … Sobre estas palabras del credo se sustenta la profesión de fe que comparten todos los cristianos del mundo. Y se establecieron hace 17 siglos durante el primer concilio de la Cristiandad convocado por el emperador romano Constantino en Nicea, en la actual Turquía.

Este 1.700 aniversario debería haberlo celebrado la pasada primavera el Papa Francisco, pero su repentina muerte ha hecho que esta misión recaiga en su sucesor, León XIV, que por eso ha elegido Turquía, junto con Líbano, como destino de su primer viaje apostólico al extranjero y cuyo objetivo es apoyar a las menguantes comunidades cristianas locales y llevar un mensaje de paz. Pero no sólo:

“Del aniversario del concilio de Nicea, el Santo Padre ha dicho que no es simplemente memoria, un recuerdo de un suceso histórico importante, sino un evento crucial que debe permitirnos renovar el empeño ecuménico”, explicó el padre dominico Claudio Monge, coordinador de prensa del viaje papal. Se refiere a las negociaciones y diálogo que, desde el Concilio Vaticano II, hace sesenta años, lleva a cabo la Iglesia Católica con otras confesiones cristianas, en especial la ortodoxa, para acercar posturas. Precisamente, en este viaje, León XIV mantendrá varios encuentros con el patriarca ortodoxo, Bartolomeo, cuya sede se encuentra en Estambul.

"El Papa León ha retomado este tema que tanto había subrayado el Papa Francisco, y es la esperanza de llegar a un acuerdo, por ejemplo, para una fecha común, única, de la Pascua. Claramente esto sería un gesto simbólico muy importante”, agregó Monge.

Fue en el concilio de Nicea del año 325 donde una de las cosas que se acordó fue esta fecha común para celebrar la pascua cristiana. Sin embargo, los cismas y divisiones posteriores hicieron que el mundo cristiano oriental y occidental utilizase cada uno un calendario diferente. Ahora se pretende restañar parte de esa división pactando una fecha común de la Pascua.

