En medio de canciones religiosas en la Plaza San Martín, el papa León XIV hizo su primera parada en Buenos Aires. En las calles se agolparon cientos de personas muy entusiasmadas con poder presenciar el inicio del primer viaje papal al país en casi 40 años.

Les preguntamos qué era lo más importante de la visita de León. “La transmisión de la paz, la fe, la unidad del pueblo, la alegría para nosotros los católicos”, dijo Fernando Terribile, 62 años.

"Mirá, yo no soy una persona religiosa. Vengo porque este hombre trae un mensaje de expectativa, esperanza, algo positivo y no duda en meterse en temas que pueden tocar, cuando habla de la pobreza, ahí ya no es un mensaje solamente religioso", opina Victorino D’Alotto, 75 años.

Más allá de que hay claras diferencias en las ideas de León XIV y del presidente Javier Milei, tanto el gobierno como la iglesia aseguraron que las palabras del papa no pueden leerse en clave de política local. El papa León XIV pidió este domingo en Buenos Aires que el crecimiento llegue a los más necesitados y se respete a quienes piensan distinto, un mensaje de peso ante Milei, que arremete con virulencia contra críticos y cuyo ajuste la Iglesia cuestiona por su dureza.

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Preguntamos también a la gente en la plaza a qué mensaje del pontífice debía prestarle especial atención el gobierno. "Es el sentido de unidad, que somos todos argentinos y estamos en una misma patria, una misma bandera y un mismo corazón", comenta Mery Coronel, 38 años.

Norma García Silva, de 66 años, señaló otro punto: "Que preste atención al pueblo porque gobierna para el pueblo".

Las palabras de León, y sus interpretaciones, seguirán apareciendo en las diferentes alocuciones que brindará hasta el miércoles, cuando complete su visita a Argentina y parta hacia Perú.

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