De nuestros corresponsales en Gaza, Rami Al Meghari, y en Jerusalén, Frédérique Misslin.

Rafeef, de 4 años, fue conectada a asistencia respiratoria nada más llegar al hospital de campaña de Mawasi.

Eman, su madre, no pudo protegerla de las lluvias torrenciales que han azotado recientemente Gaza. La tienda de campaña familiar se inundó al comienzo del invierno, lo que provocó que Rafeef enfermara: "Tiene una infección pulmonar. Es algo realmente grave. Nuestra tienda es horrible. Hace frío y todavía no estamos preparados para afrontar el invierno. Tuve que trasladar a mis hijos en plena noche porque estaban empapados por la lluvia", relata.

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Por su parte, el doctor Khamis Zraiq, director del servicio de pediatría del hospital, ha observado un aumento en las consultas por enfermedades respiratorias en los últimos días: "Como jefe de servicio, recibo a diario más de 25 o 30 casos de niños con dificultades respiratorias relacionadas con el frío; antes, como máximo, teníamos tres, cinco o siete casos", explica.

No obstante, el frío no es la única causa de las infecciones respiratorias: los humos tóxicos de la leña utilizada para calentarse, la humedad, el moho y el hacinamiento en los campamentos de desplazados son factores que también favorecen la aparición de enfermedades, especialmente neumonías.

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