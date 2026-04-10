Por Ivonne Sánchez

La berenjena (Solanum melongena L.) es una planta que se cultiva en diferentes lugares del mundo. Muy utilizada en Italia, pero también en India o en países de Oriente Medio, curiosamente, lo es menos en América Latina.

Las hay de diferentes tamaños, formas y colores, y es una planta que puede resistir altas temperaturas y sequías. Se calcula que la producción anual a nivel mundial es de 60 millones de toneladas.

Pangenoma y panfenoma de la berenjena

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A partir de una colección de más de 3 400 variedades de berenjenas cultivadas y silvestres, un equipo internacional de científicos logró obtener el catálogo completo de genes de la berenjena (pangenoma), identificando más de 20 000 familias de genes y 218 características agronómicas, entre las que se incluyen la resistencia a una enfermedad fúngica o el contenido de compuestos antioxidantes en sus frutos.

Este catálogo, de acceso libre, es una mina de oro para los seleccionadores a la hora de producir variedades a la medida, adaptadas a las condiciones locales de cultivo y a las variaciones climáticas actuales. Así también, permite mejorar la calidad nutritiva del fruto.

También se llevaron a cabo tres ensayos de campo: en Valencia (España), en Montanaso Lombardo (Italia) y en Antalya (Turquía), tres localidades con condiciones climáticas diferentes y prácticas de cultivo propias. Los resultados fueron publicados en la revista Nature communications.

Historia de la berenjena

El estudio que tomó ocho años en total, también pemitió trazar la historia de de esta planta silvestre, originaria del sudeste asiático y cuya domesticación comenzó dos mil años antes de J.C. de forma independiente en dos zonas, una en la India y otra zona en Tailandia y Vietnam para luego extenderse a Europa, Oriente Medio y a China y Japón.

El estudio incluyó el estudio de dos variedades salvajes, ancestros de la berenjena actual y muy resistentes a la sequía: Solanum insanum y Solanum incanum.

Jaime Prohens, catedrático de genética en la Universidad Politécnica de Valencia fue uno de los científicos que colaboró en este vasto proyecto, escuche aquí la entrevista completa:

Entrevistado: Jaime Prohens, catedrático de genética en la Universitat Politècnica de València (España) y líder del grupo de mejora genética de solanáceas de esta misma universidad.

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