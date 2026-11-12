Las cenizas del Premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias serán devueltas al país que tuvo que huir por razones políticas. Además de los restos del autor de 'El señor Presidente', París dio luz verde para devolver a la familia su bastón de mando indígena que permaneció en la Biblioteca Nacional de Francia, un objeto de alto valor simbólico para los guatemaltecos, según su nieto, que lo espera con ceremonias oficiales en el país centroamericano.

"Muy felices de que eso se diera al más alto nivel y la actitud de Francia, que como siempre lo hizo con Miguel Ángel Asturias, 52 años en el cementerio Père Lachaise, lo tuvo, lo acogió y eso fue muy importante para la familia", dijo por teléfono a RFI su nieto, Sandino Asturias quien estuvo en nuestros estudios de París a principios de este mes.

Sandino Asturias muestra el nuevo sello postal que conmemora la repatriación de los restos mortales de su abuelo, el escritor guatemalteco y Premio Nobel Miguel Ángel Asturias (1899-1974), durante una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala el 11 de noviembre de 2026. Las cenizas del ganador del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias llegan a Guatemala el 12 de noviembre, tras ser repatriadas desde Francia, medio siglo después de su muerte, para ser enterradas en el país que le inspiró. (Foto de Johan ORDONEZ / AFP)

"La repatriación de los restos que vienen mañana (este jueves) con las cenizas, vienen con otro regalo que es el bastón de mando de los pueblos originarios para que estén dentro de los homenajes que estamos haciendo a hasta el domingo, día de la inhumación", agrega el nieto del escritor.

La familia destaca que hoy en día se dan las condiciones en Guatemala para que sea repatriado de "una manera digna"

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes portan un cartel con el diseño de un sello postal que conmemora la repatriación de los restos mortales del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1899-1974), ganador del Premio Nobel, durante una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala el 11 de noviembre de 2026. Las cenizas del ganador del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias llegan a Guatemala el 12 de noviembre, tras ser repatriadas desde Francia, medio siglo después de su muerte, para ser enterradas en el país que le inspiró. (Foto de Johan ORDONEZ / AFP)

"Lo primero que nos motivó fue el levantamiento de los pueblos originarios en el momento de defender la democracia. En 2023, cuando hubo intentos de golpe de Estado y quisieron evitar que el presidente (Bernardo) Arévalo tomara posesión. Esa actitud colectiva, social, de lucha nos motivó a entender que el país se ha transformado y que el país es un pueblo organizado, consciente de lo que quieren: democracia y Miguel Ángel Asturias es la expresión justamente de la democracia", explica el nieto que recuerda a su abuelo como un ser "hermoso y cariñoso".

Esta fotografía muestra una vista de la tumba del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias —una estela de inspiración maya— en el cementerio de Père-Lachaise, en París, el 20 de agosto de 2026. El monumento es una réplica de la Estela 14 de Seibal, un antiguo yacimiento maya de Guatemala. Sus relieves y glifos aportan al Père-Lachaise un lenguaje visual directamente vinculado a la tierra natal del escritor. Esta elección se hace eco de la obra del escritor, profundamente influenciada por las narrativas mayas, las lenguas indígenas y la historia de Guatemala. (Foto de Lou BENOIST / AFP)

"Es un exiliado, un desterrado y por lo tanto, que el hecho de que él regrese indica que el país merece tener a su Premio Nobel en su patria por los homenajes y todo lo que estamos haciendo con él", concluye.

Una fotografía tomada el 12 de mayo de 2004 de la lápida del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura, en el cementerio de Père Lachaise de París. Père Lachaise es el cementerio más grande de París y uno de los más famosos del mundo. El cementerio es un auténtico repaso de las grandes figuras que han marcado todas las facetas de la vida francesa y parisina durante los últimos 200 años. También alberga cinco monumentos conmemorativos de la Gran Guerra. El cementerio celebrará su 200.º aniversario el 21 de mayo de 2004. FOTO DE AFP: JOEL SAGET (Foto de JOEL SAGET / AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más