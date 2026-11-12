Las cenizas del Premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias serán devueltas al país que tuvo que huir por razones políticas. Además de los restos del autor de 'El señor Presidente', París dio luz verde para devolver a la familia su bastón de mando indígena que permaneció en la Biblioteca Nacional de Francia, un objeto de alto valor simbólico para los guatemaltecos, según su nieto, que lo espera con ceremonias oficiales en el país centroamericano.
"Muy felices de que eso se diera al más alto nivel y la actitud de Francia, que como siempre lo hizo con Miguel Ángel Asturias, 52 años en el cementerio Père Lachaise, lo tuvo, lo acogió y eso fue muy importante para la familia", dijo por teléfono a RFI su nieto, Sandino Asturias quien estuvo en nuestros estudios de París a principios de este mes.
"La repatriación de los restos que vienen mañana (este jueves) con las cenizas, vienen con otro regalo que es el bastón de mando de los pueblos originarios para que estén dentro de los homenajes que estamos haciendo a hasta el domingo, día de la inhumación", agrega el nieto del escritor.
La familia destaca que hoy en día se dan las condiciones en Guatemala para que sea repatriado de "una manera digna"
¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento!
Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día.
"Lo primero que nos motivó fue el levantamiento de los pueblos originarios en el momento de defender la democracia. En 2023, cuando hubo intentos de golpe de Estado y quisieron evitar que el presidente (Bernardo) Arévalo tomara posesión. Esa actitud colectiva, social, de lucha nos motivó a entender que el país se ha transformado y que el país es un pueblo organizado, consciente de lo que quieren: democracia y Miguel Ángel Asturias es la expresión justamente de la democracia", explica el nieto que recuerda a su abuelo como un ser "hermoso y cariñoso".
"Es un exiliado, un desterrado y por lo tanto, que el hecho de que él regrese indica que el país merece tener a su Premio Nobel en su patria por los homenajes y todo lo que estamos haciendo con él", concluye.
RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas.