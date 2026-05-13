Cannes subió el telón con una comedia romántica francesa, ambientada en los años 1920. 'La Vénus Électrique' cuenta la historia de Antoine Balestro, un pintor depresivo tras la muerte trágica de su esposa. Después de una noche de tragos, trata de entrar en contacto con ella a través de una adivinadora. O mejor dicho, alguien que se hace pasar por una vidente para estafarlo

Pierre Salvadori escribió y dirigió esta película llena de humor. Le preguntamos si escribir una comedia fue un ejercicio liberador en tiempos turbios.

"Escribir no es precisamente un júbilo… es infernal! Pero hubo algo en esta historia que me conmovió mucho: una falsa clarividente que concentra en ella misma muchas contradicciones. Ella quiere salir adelante, salir de la pobreza, ve a este hombre que tiene dinero, entonces al principio lo manipula, le miente, luego lentamente se enamora de él. Pero mientras más lo engaña haciéndole pensar que es su esposa muerta, más la mantiene viva. Es una paradoja fascinante", explica a RFI.

Esta cinta nos transporta al París de los llamados “años locos”, una época de exuberancia tras la primera Guerra Mundial. Los franceses buscaban divertirse a cualquier precio, incluso pagar para recibir un beso eléctrico.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Yo quería sobre todo contar una historia de mentiras y una historia de amor. La feria ambulante es solo el escenario de la película, pero es verdad que eran lugares llenos de historias increíbles. Mi protagonista es una joven que daba besos y que luego se hacía electrocutar. Fue un número que existió de verdad. Ese beso eléctrico era una evocación del amor a primera vista. Pero era un trabajo doloroso, y de explotación física y psicológica. Así que cuando se le presenta la ocasión de escapar de ese lugar mintiéndole a un hombre y sacándole dinero, pues lo hace", asegura el director a nuestra compañera Sophie Torlotin.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más