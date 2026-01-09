Luz verde. Los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo con Mercosur, el mayor pacto comercial que han firmado los 27 en su historia, luego de 25 años de negociaciones.

Con la aprobación de hoy, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Paraguay próximamente para la firma del texto y el Parlamento Europeo lo deberá ratificar.

No todos los países votaron a favor del acuerdo, pero el rechazo de Francia o Hungría no ha sido suficiente para bloquear su aprobación. Bruselas confiaba que, con los movimientos de los últimos días, se consiguiera arrancar un apoyo definitivo de la mayoría de países, especialmente de Italia, que en diciembre bloqueó en el último momento.

Nuevas salvaguardas

De hecho, ha sido especialmente importante para Roma las nuevas salvaguardas que protegen al sector agrícola. En caso de un aumento de las importaciones de productos de Mercosur o de una bajada de precios continuada en caso de los europeos, Bruselas se reserva el derecho de paralizar las ventajas comerciales.

Además, Bruselas propuso un incremento de los fondos para los agricultores y que tengan acceso a ellos antes de lo previsto. Además de reducir los productos con pesticidas.

Bruselas ha defendido con vehemencia el acuerdo y más aún en un contexto tan delicado, con un Donald Trump envalentonado tras la captura de Nicolás Maduro y que aspira a controlar más la región del continente americano.

