El Parlamento Europeo quiere proteger a Europa de los cambios de humor del presidente estadounidense. Por ello ha introducido una serie de salvaguardias al Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que hoy se ha votado y aprobado.

Salvaguardias

En primer lugar ha incluido una cláusula de caducidad que pone fin al acuerdo a finales de 2029, una vez se acabe el mandato de Donald Trump.

También hay una cláusula de suspensión, que se aplicaría en caso de que Washington subiera repentinamente los aranceles o no respetara lo pactado para los sectores del acero y el aluminio.

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El acuerdo fue alcanzado el pasado mes de julio en un campo de golf de Escocia entre Donald Trump y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Muchos lo juzgaron como un "acto de vasallaje", resumiéndolo en una frase: aranceles del 0 % para Estados Unidos y del 15% para Europa.

Evitar una guerra comercial

El objetivo era evitar una guerra comercial, pero una serie de agravios pusieron en guardia a los eurodiputados. Entre otros, la amenaza de Donald Trump de quedarse con Groenlandia.

Los debates en el seno de la Unión Europea se prolongaron pero finalmente se respetará el ultimatum de Trump, que exigía una firma antes del 4 de julio, fecha en que se celebra la independencia de Estados Unidos.

Ahora las cláusulas de protección parecen cobrar sentido, ya que el presidente estadounidense acaba de amenazar a Francia con aranceles del 100% sobre el vino y el champán si no elimina los impuestos a los servicios digitales.

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