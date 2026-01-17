Este acuerdo “creará trabajo y oportunidades a ambas partes”, dijo en Asunción, Ursula Von der Leyen en la ceremonia de la firma.

Se trata "del mayor logro del Mercosur desde su creación", dijo por su parte el presidente argentino, Javier Milei, quien agradeció en su intervención a la mandataria italiana, Georgia Meloni, de la que dijo que había sido clave para la conclusión de este acuerdo.

Milei criticó, sin embargo, las salvaguardas al tratado, arrancadas en las últimas semanas para aplacar las críticas en Europa y abogó por seguir trabajando. "Se trata de una mundo de partida, no de un punto de llegada", agregó.

"Este acuerdo llega tarde, pero llega en el buen momento", dijo por su parte el portugués Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. "Mientras unos levantan barreras, nosotros tendemos puentes y pactamos normas", añadió.

Lula ausente de la ceremonia

En la ceremonia no estuvo presente uno de los principales promotores del acuerdo, el mandatario brasilero, Luis Inácio Lula da Silva, por razones protocolarias. Como símbolo de la firma, el viernes Lula recibió a Ursula von der Leyen en Río de Janeiro junto a Antonio Costa.

Este tratado elimina aranceles a más del 90% del comercio entre los dos bloques y beneficia las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas europeas. A cambio, facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanas.

