Los dirigentes de los 27 países de la Unión Europea se reúnen este miércoles en Copenhague con el objetivo de fortalecer la seguridad del continente ante Rusia, en un contexto marcado por recientes incursiones de drones no identificados que han sobrevolado el espacio aéreo danés.

Las incursiones de drones de las últimas semanas en el bloque europeo y aliado centrarán la reunión de hoy de Jefes de Estado y de Gobierno.

Lo hacen en Dinamarca, que se blinda en seguridad, justo cuando la semana pasada tuvieron dos violaciones de su espacio aéreo con drones, de lo que se sospecha está Rusia detrás.

El origen de los aparatos que han irrumpido las últimas semanas en espacio aéreo de Dinamarca sigue siendo desconocido, pero las autoridades no tardaron en acusar a Rusia, también señalada de estar detrás de la incursión de una veintena de drones en el cielo polaco a principios de septiembre y de tres aviones de combate en el de Estonia.

Precisamente, Los 27 discutirán la propuesta de crear un Muro de Drones, para proteger a los países ante el aumento de incursiones de Moscú. En un momento muy crítico nunca visto desde la Guerra Fría.

Bruselas quiere crear sistemas de detección rápida y neutralización de estos aparatos y evitar que se utilice el caro material de la OTAN para unos drones de fabricación barata, muchos de ellos de origen iraní.

Además, se debatirá el uso de los activos congelados rusos, en total 140.000 millones de euros, y que países como Alemania quieren que sirva para que Ucrania compre armas y que solo deberá devolver una vez haya acabado la guerra y cuando Rusia pague por el coste de la invasión.

