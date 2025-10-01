Desde la medianoche del martes 30 de septiembre al miércoles 1 de octubre, Estados Unidos se encuentra en una situación de parálisis presupuestaria tras el fracaso de una última votación en el Senado para evitar la paralización de parte de los servicios federales, el famoso “shutdown”.

Estados Unidos se encuentra en una situación de parálisis presupuestaria. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que unos 750.000 funcionarios se verán afectados diariamente por un despido técnico, con un salario diferido. El tráfico aéreo podría verse afectado, mientras que el pago de numerosas ayudas sociales se vería gravemente perturbado. Según los cálculos de los analistas de la compañía de seguros Nationwide, cada semana de “shutdown” podría reducir el crecimiento anual del PIB estadounidense en 0,2 puntos porcentuales.

Incluso antes de la votación en el Senado, cada bando se echaba la culpa del fracaso de las negociaciones. Los demócratas “quieren cerrarlo todo, nosotros no lo queremos”, afirmó el presidente Donald Trump desde el Despacho Oval. También aumentó la presión al asegurar que la situación podría tener consecuencias “irreversibles” si los demócratas no acababan aceptando el presupuesto que querían los republicanos.

“Durante el cierre, podemos hacer cosas que son irreversibles y que serán malas para ellos. Como despedir a mucha gente”, añadió el presidente estadounidense, amenazando con intensificar las operaciones de despido de miles de funcionarios federales, ya iniciadas con la comisión Doge de su antiguo aliado Elon Musk.

Por su parte, los demócratas denuncian la falta de voluntad de negociación. “ES MEDIANOCHE (hora en la que comenzó el “shutdown”, nota del editor). Esto significa que el bloqueo republicano acaba de comenzar porque se niegan a proteger la asistencia sanitaria de los estadounidenses. Seguiremos luchando por el pueblo estadounidense”, publicó en su cuenta de X el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Por su parte, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, denunció el egoísmo de la minoría demócrata. “Los demócratas han votado oficialmente a favor de CERRAR el Gobierno. Resultado: las madres y los niños ahora pierden (los programas de ayuda alimentaria). Los veteranos pierden la asistencia sanitaria y los programas de prevención del suicidio. La FEMA (la agencia estadounidense de respuesta a catástrofes naturales, nota del editor) pierde recursos durante la temporada de huracanes. Los soldados y los agentes de seguridad aérea NO COBRAN. La única pregunta ahora es: ¿cuánto tiempo dejará Chuck Schumer que este sufrimiento continúe, por sus propios motivos egoístas?”, publicó Mike Johnson en X.

Un escenario conocido por los estadounidenses

El último “shutdown”, desde finales de diciembre de 2018 hasta finales de enero de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, duró 35 días, todo un récord. Dado el carácter muy impopular de una situación así, tanto demócratas como republicanos suelen intentar evitar esta parálisis federal, a veces en el último momento. Pero, en caso de fracaso, cada uno intenta echar la culpa al bando contrario.

Donald Trump ya ha arremetido en varias ocasiones contra los líderes demócratas y ha publicado en su plataforma Truth Social un montaje de video generado por inteligencia artificial en el que se ve al líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote largo y un sombrero mexicano. Un montaje denunciado como “racista” por el principal interesado, que además lamenta la falta de diálogo constructivo.

Todos tienen ya en mente las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre de 2026, en las que se volverá a poner en juego la mayoría republicana en el Congreso.

Los demócratas se resisten

Por un lado, los republicanos han propuesto una prórroga del presupuesto actual hasta finales de noviembre. Por otro, la cúpula demócrata no ha querido ceder en materia de gasto sanitario. Los demócratas, a quienes a menudo se les ha acusado de pasividad, esta vez han decidido luchar en nombre de la salud de los más desfavorecidos y de Obamacare, que subvenciona a los pacientes más pobres. Se trata de un símbolo para la izquierda estadounidense y los líderes demócratas lo han repetido este martes en las escaleras del Congreso. “Protegeremos la salud de los estadounidenses hoy, mañana y siempre”, declararon.

El mensaje político es que no van a rendirse ante los ataques de Donald Trump. La otra cara de la moneda es que este “shutdown” deja sin trabajo a millones de empleados federales, hasta cuatro millones de personas, que se ven privadas de su salario de la noche a la mañana. Ahora bien, se trata de una población que también forma parte del electorado demócrata. De hecho, para proteger a estos funcionarios, el equipo demócrata decidió, cuando se planteó la cuestión en abril, evitar el “shutdown”. En aquel momento, se los acusó de ceder ante Donald Trump. Esta vez, han optado por la estrategia del enfrentamiento.

Aunque los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, el reglamento del Senado establece que un texto presupuestario debe ser aprobado por 60 votos de 100, lo que requiere al menos siete votos demócratas.

La administración Trump quiere convertir este "shutdown" en una especie de laboratorio

Donald Trump recibió el lunes en la Casa Blanca a los principales responsables republicanos y demócratas del Congreso. Esta reunión no hizo más que confirmar el estancamiento de las negociaciones. El presidente estadounidense detesta que se le resistan. Tildó de locos a los demócratas que acudieron a su despacho para negociar, alegando que pedían demasiado.

Donald Trump sabe muy bien que estos funcionarios federales van a sufrir y, en cierto modo, eso le conviene, ya que su administración quiere convertir este “shutdown” en una especie de laboratorio.

“Tenemos la voluntad y la capacidad de llegar a un acuerdo”, aseguró el martes el demócrata Hakeem Jeffries. Pero “no apoyaremos un proyecto de ley republicano partidista que siga desmantelando el sistema sanitario estadounidense, ni ahora ni nunca”, añadió ante el Capitolio de Washington.

Una amenaza que se cierne sobre la función pública

¿Podrá la función pública seguir funcionando a pesar de todo sin parte de su personal? Si es así, la Oficina Presupuestaria ha prometido llevar a cabo despidos masivos, es decir, que en lugar de volver a sus puestos al término del “shutdown”, los empleados considerados no esenciales serían simplemente despedidos. Y Donald Trump tendrá todo el tiempo del mundo para echarle la culpa a los demócratas.

En marzo, cuando ya se cernía la amenaza de un “shutdown”, los republicanos se negaron a entablar un diálogo sobre los enormes recortes presupuestarios y el despido de miles de funcionarios decididos por la administración Trump. Diez senadores demócratas, entre ellos Chuck Schumer, votaron entonces a regañadientes a favor del texto de los republicanos, con el fin de evitar la parálisis federal. Su decisión provocó una gran agitación en el bando demócrata, y muchos militantes y simpatizantes los acusaron de ceder ante Donald Trump y su programa, considerado radical.

