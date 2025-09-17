La Comisión Europea busca presionar al gobierno de Benjamin Netanyahu para mejorar la situación humanitaria en Gaza, suspendiendo gran parte del acuerdo comercial con Israel. En concreto, los principales beneficios del pacto, como la exportación de productos sin aranceles. Informe de nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera.

La Comisión Europea propuso el miércoles aumentar los impuestos sobre los productos israelíes importados a la UE y sancionar a dos ministros de extrema derecha del gobierno de Benjamin Netanyahu.

"Quiero ser muy clara: el objetivo no es castigar a Israel, sino mejorar la situación humanitaria en Gaza", afirmó la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Suspensión parcial del acuerdo comercial

Bruselas plantea suspender gran parte del acuerdo comercial con Israel, incluyendo los principales beneficios del pacto, como la exportación de productos sin aranceles.

En total, se busca suspender el 37 % del comercio preferencial que Israel ha disfrutado hasta ahora, lo que implicaría más de 200 millones de euros en aranceles adicionales.

Además, se amplían las sanciones a los colonos violentos y a los ministros israelíes Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, por apoyar la anexión de Cisjordania.

También se suspenderá la financiación de la Unión Europea para proyectos conjuntos en energía, investigación y cambio climático, y se aplicarán nuevas medidas contra miembros de Hamás.

La decisión está en manos de los países miembros

La suspensión del acuerdo comercial no requiere unanimidad, pero su aprobación es incierta debido al rechazo de Alemania, Italia, Austria y Hungría, que podrían bloquear la medida.

Tampoco está claro el destino de las sanciones contra los ministros, propuestas hace un año y aún sin luz verde.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió unidad entre los países para avanzar, consciente de que las medidas generan críticas tanto en la opinión pública europea como en Tel Aviv.

Ayer ella recibió una carta del ministro israelí Gideon Saar, quien acusó a Bruselas de intentar perjudicar a Israel con estas acciones.

