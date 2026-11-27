De nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera.

El objetivo era acercar posturas lo suficiente para cerrar un acuerdo a mediados de diciembre. Pero las posiciones de los líderes europeos estaban tan alejadas que la reunión de jefes de Estado y de Gobierno apenas sirvió para mover nada.

Fue una jornada maratoniana de consultas y debates centrados sobre todo en el monto total del presupuesto. Países como Alemania, Bélgica, Suecia o Países Bajos exigen reducirlo. Quieren contribuir mucho menos, a lo que se niegan estados como Italia o España.

Tampoco facilitó las negociaciones el hecho de que una buena parte del bloque ligue los presupuestos a la ayuda a Ucrania de 45.000 millones de euros, lo que rechaza una parte de los países del este. Ante este escenario, fue imposible y dieron por concluida la reunión prácticamente como se empezó.

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Lo que se espera es que de aquí a 20 días sí se pueda cerrar un acuerdo, con un trabajo a contrarreloj de las capitales. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, admitió el fracaso de ayer, pero quiere cerrar un pacto antes del ciclo electoral que se avecina, especialmente por el miedo a la extrema derecha en Francia, si Marine Le Pen gana las elecciones. El temor es que, con los diferentes cambios de Gobierno, un acuerdo tampoco sea posible en 2027.

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