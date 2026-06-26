La Unión Europea quiere cambiar las reglas del juego para los hombres ucranianos en edad de combatir.

Según la propuesta presentada por la Comisión, ya no podrán acogerse al Mecanismo de Protección Temporal que se instauró tras la invasión rusa a gran escala.

Esto afectará a los hombres de entre 23 y 60 años que soliciten ahora la protección, pero no se aplicará a los que ya se encuentran en territorio de la Unión Europea.

La medida había sido solicitada por Ucrania. Pero también países como Polonia y Alemania defienden la propuesta. Argumentan que, si Europa apoya dando dinero y armas, no es lógico que los ucranianos en edad de combatir escapen a sus obligaciones refugiándose en Europa.

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Pero la solidaridad europea sigue en pie, ya que esta nueva regla forma parte de la propuesta para prolongar durante un año más la protección de los casi 4,4 millones de ucranianos que viven principalmente en Alemania, Polonia y la República Checa.

Eso sí, algo está cambiando, ya que Bruselas también trabaja en la creación de un programa piloto para incentivar el retorno de los ucranianos que así lo deseen. Una manera de preparar la transición para cuando las condiciones lo permitan.

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