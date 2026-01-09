Por Ivonne Sánchez

Con casi cinco millones de visitantes al año, la basílica de la Sagrada Familia es uno de los monumentos más visitados de Europa.

144 años después del inicio de su construcción, un equipo de ingenieros y arquitectos se prepara para vivir un momento decisivo: la finalización este año de su torre más alta, la Torre de Jesús, que alcanzará los 172,5 metros, todo un desafío tecnológico y también una etapa simbólica que dará una nueva dimensión a la obra inacabada de Antoni Gaudí.

El paisaje urbano de Barcelona cambia a partir de ahora con dicha torre alzándose a un poco menos que la altura de la emblemática colina de Montjouic (177 metros). Se preve que para mediados del 2026 esté por completo finalizada la Torre de Jesús, que coincide con los festejos del centenario de la muerte de Gaudí.

Mauricio Cortés Sierra es el arquitecto responsable del proyecto de terminales de las torres centrales de la Sagrada Familia en Barcelona. Escuche la entrevista completa aquí que dio a RFI:

Antoni Gaudí se inspiró de figuras geométricas en el diseño de la Sagrada Familia. En este video se muestra cómo encontramos en la Basílica nociones como el hiperboloide o las superficies regladas:

