Desde el regreso del magnate republicano a la Casa Blanca, los dirigentes del Viejo Continente viven bajo la amenaza constante de un repliegue estadounidense de la OTAN, una inquietud que ha encontrado hasta ahora su expresión más concreta.

El presidente estadounidense advirtió este fin de semana que pretende reducir drásticamente el número de soldados norteamericanos desplegados en Alemania, más allá de la retirada de 5.000 militares ya anunciada, y que deberá materializarse en los próximos meses.

Todo ello después de haber retirado ya fuerzas de Rumanía y de haber presionado a los europeos para que se comprometan colectivamente a invertir un 5% de su PIB en defensa.

"Ninguna estrategia"

El número de soldados estadounidenses presentes en Europa no ha dejado de fluctuar en los últimos años. Ésta aumentó por encima de los 100.000 efectivos bajo la presidencia de Joe Biden, justo después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, antes de volver a niveles previos a la guerra. Donald Trump, por su parte, busca reducirlo aún más de forma progresiva.

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¿Han precipitado este repliegue las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la guerra llevada a cabo por Estados Unidos en Irán?

El jefe del Gobierno alemán estimó hace una semana que "los estadounidenses aparentemente no tienen ninguna estrategia" en Irán y que Teherán estaba "humillando" a la primera potencia mundial.

Poco después, Estados Unidos anunció la reducción de su presencia militar en Alemania, equivalente a alrededor del 15% de los 36.000 soldados estadounidenses estacionados en el país.

"Mensaje recibido"

Reunidos el lunes en una cumbre en Armenia, Europa y Canadá intentaron mostrar un frente unido frente a los bandazos de Donald Trump, al tiempo que reconocían seguir siendo fundamentalmente dependientes de Estados Unidos en materia de defensa.

"Estados Unidos se ha sentido algo decepcionado por la reacción europea ante la situación actual en Oriente Próximo", minimizó el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, durante la cumbre europea celebrada en Ereván.

"Diría que, por lo que me transmiten todos mis contactos entre los dirigentes europeos, estos han entendido perfectamente el mensaje de Estados Unidos, lo han recibido alto y claro" y ahora "pasan a la velocidad superior" en este ámbito, aseguró Rutte, siempre atento a recomponer la relación entre el presidente Trump y los líderes europeos.

El momento elegido por Donald Trump para anunciar esta retirada parcial de Alemania fue "una sorpresa", aunque la decisión en sí era esperada, subrayó por su parte la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

"Creo que esto demuestra que debemos reforzar seriamente el pilar europeo de la OTAN y que tenemos que hacer más", añadió, aunque sin poner nuevas medidas sobre la mesa.

"Los europeos se hacen cargo de su destino, aumentan su gasto en defensa y seguridad y construyen sus soluciones comunes", abundó el presidente francés, Emmanuel Macron.

Eso sí, París no está dispuesto a acceder a todas las exigencias del presidente estadounidense, advirtió el mandatario francés.

Bajo la presión de Donald Trump, la OTAN fijó el año pasado, durante una cumbre en La Haya, un nuevo objetivo: destinar el 3,5% del PIB a gasto militar de aquí a 2035, además de un 1,5% para gastos relacionados con la seguridad, lo que suma un total del 5% del PIB.

Sin embargo, el año pasado solo tres países cumplían el objetivo del 3,5%: Polonia, Letonia y Lituania.

“Debemos reforzar nuestras capacidades militares para defendernos y protegernos por nosotros mismos”, reconoció en Ereván la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Europa ha movilizado importantes recursos para invertir en su rearme, pero "lo que debemos hacer ahora es acelerar la producción", insistió.

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