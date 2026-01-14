Por el corresponsal de RFI en Tokio

Las informaciones de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disolverá la cámara baja a finales de este mes y convocará elecciones anticipadas para la primera mitad de febrero, ha sumido la política japonesa en un ambiente de confusión.

Según algunos medios japoneses como la televisión NTV, la estrategia de las elecciones ha provocado el malestar entre todos los partidos políticos, incluido el socio de la coalición el Partido de la Innovación.

Los repentinos comicios retrasarán las deliberaciones parlamentarias y dificultarán la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2026 que en Japón se inicia el 1 de abril.

El diario Mainichi ha criticado las elecciones, asegura que no hay razón de peso para disolver la Cámara baja y las define como una maniobra para aumentar el número de escaños del gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD) mientras los índices de aprobación de Takaichi se mantienen altos.

Pese a que las declaraciones de Takaichi sobre una contingencia en Taiwán han deteriorado las relaciones con China y avivaron el temor a graves sanciones económicas del vecino país, sus índices de popularidad se mantienen alrededor del 70 por ciento.

Si la cámara baja se disuelve el 23 de enero, cuando comienza la sesión parlamentaria ordinaria, la fecha más probable para las elecciones sería el 8 de febrero, según medios de comunicación local.

