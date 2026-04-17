Con Frédérique Misslin, corresponsal de RFI en Jerusalén

El líder de la oposición, Yair Lapid, denuncia que "las promesas del gobierno de Netanyahu se desmoronan ante la realidad sobre el terreno". Incluso dentro del propio gobierno, los ministros se quedaron consternados al enterarse del alto el fuego provisional a través de un tuit de Donald Trump.

Para la izquierda israelí, es un paso en la dirección correcta, pero se trata de un alto el fuego impuesto por los estadounidenses. La cuestión de la soberanía israelí se plantea claramente en la prensa este viernes por la mañana.

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En las localidades del norte del país, bajo la amenaza de los disparos de Hezbolá, los habitantes están furiosos y consideran que el Estado los ha olvidado. El alcalde de Kyriat Shomna, por ejemplo, insiste: "Las decisiones relativas a nuestra seguridad no deben tomarse en Washington ni en Beirut".

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Jacques Neryah, exoficial de inteligencia israelí y experto del Centro de Seguridad de Jerusalén, se muestra escéptico sobre el resultado de las negociaciones: "Mi análisis es que no hay que esperar un avance diplomático que nos lleve a un acuerdo de paz. Es muy posible que se llegue a algún tipo de acuerdo de seguridad. La pregunta que se plantea es: ¿quién será el garante de dicho acuerdo?".

Durante el alto el fuego, el ejército israelí tiene la intención de seguir ocupando militarmente el sur del Líbano en una franja de unos diez kilómetros de profundidad. Según el acuerdo, no habrá operaciones ofensivas: el Departamento de Estado de EE. UU. afirma que Israel conserva su derecho a la legítima defensa.

Este viernes, el grupo proiraní libanés Hezbolá afirmó que sus combatientes tienen "el dedo en el gatillo" por si Israel viola la tregua de diez días que entró en vigor durante la noche.

En un comunicado, Hezbolá afirma haber llevado a cabo durante la guerra de 45 días "2.184 operaciones militares" contra Israel y el ejército israelí en territorio libanés.

"Los combatientes mantendrán el dedo en el gatillo porque desconfían de la traición del enemigo", añade.

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