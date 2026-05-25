La OMS publicó este fin de semana en redes sociales que en República Democrática del Congo, un país azotado por la violencia, "a medida que se han intensificado los esfuerzos de vigilancia en la respuesta al #ébola en la #RDC, se han identificado hasta ahora más de 900 casos sospechosos, incluidos 101 casos confirmados", señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en redes sociales.

El funcionario, sin embargo, no ofreció nuevas cifras sobre el número de muertes por la enfermedad. El ébola es una enfermedad viral mortal que se propaga por contacto directo con fluidos corporales. Puede causar hemorragias graves y fallo multiorgánico.

El país declaró un brote el 15 de mayo causado por la cepa Bundibugyo, para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados. En una actualización anterior publicada el sábado, el Ministerio de Salud de la RDC indicó que se habían registrado 204 muertes en tres provincias de este vasto país de África central, a partir de 867 casos sospechosos.

El ébola ha provocado la muerte de más de 15.000 personas en África en el último medio siglo.

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Entretanto, la agencia Sanitaria de la Unión Africana advirtió este sábado que diez países africanos corren el riesgo de verse afectados por el virus del ébola, además de la República Democrática del Congo (RDC).

"Tenemos diez países en riesgo" de verse afirmó el presidente de África CDC, Jean Kaseya, durante una conferencia de prensa. Esos países son Sudán del Sur, Ruanda, Kenia, Tanzania, Etiopía, Congo, Burundi, Angola, la República Centroafricana y Zambia, explicó.

Esta epidemia, la número 17 que afecta a la RDC, "es la segunda más importante que conocemos en el mundo", afirmó Kaseya.

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