En los últimos años, se han estado explorando las posibilidades terapéuticas de algunos hongos considerados medicinales, como el reichi, melena de león o el hongo chaga. Es la llamada micoterapia, en plena expansion.
Por Ivonne Sánchez
Ganoderma lucidum, mejor conocido por su nombre japonés reishi, Lentinula edodes, también llamada seta china o shiitaké, chaga o Inonotus obliquus, son algunos de los hongos medicinales más en boga actualmente, sin olvidar el Hericium erinaceus o melena de león que crece de manera majestuosa en la corteza de los arboles o los cordyceps sinensis, un tipo de hongos parásitos muy codiciado en Nepal pero cuyo micelio puede ahora cultivarse en laboratorio.
Micoterapia o "shroomboom"
Utilizados desde la antigüedad, los hongos medicinales han cobrado en los últimos años gran resonancia, e incluso se habla de una nueva tendencia, shroomboom, del inglés mushroom y boom. Pero no todo lo que se vende como "extracto de hongos" es de buena calidad y también hay que verificar si estos extractos o tinturas a base de hongos contienen metales pesados.
Propiedades antitumorales e anti inflamatorias
En los últimos años, muchos estudios han demostrado las propiedades anti inflamatorias o inmunológicas de algunos de estos hongos medicinales. Asi también pueden ayudar como complementos en tratamientos oncológicos o mejorar el rendimiento cognitivo. Entrevista con la doctora Catalina Fernández de Ana Portela, experta en hongos:
Catalina Fernández de Ana Portela es doctora en oncología clínica, bióloga y fundadora de Hifas da Terra. Esta empresa gallega, especializada desde hace más de 25 años en extractos de hongos medicinales, lleva a cabo varios estudios, entre ellos dos ensayos clínicos en España, en el área de oncología.
Compartir esta nota