En los últimos años, se han estado explorando las posibilidades terapéuticas de algunos hongos considerados medicinales, como el reichi, melena de león o el hongo chaga. Es la llamada micoterapia, en plena expansion.

Por Ivonne Sánchez

Ganoderma lucidum, mejor conocido por su nombre japonés reishi, Lentinula edodes, también llamada seta china o shiitaké, chaga o Inonotus obliquus, son algunos de los hongos medicinales más en boga actualmente, sin olvidar el Hericium erinaceus o melena de león que crece de manera majestuosa en la corteza de los arboles o los cordyceps sinensis, un tipo de hongos parásitos muy codiciado en Nepal pero cuyo micelio puede ahora cultivarse en laboratorio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Micoterapia o "shroomboom"

Utilizados desde la antigüedad, los hongos medicinales han cobrado en los últimos años gran resonancia, e incluso se habla de una nueva tendencia, shroomboom, del inglés mushroom y boom. Pero no todo lo que se vende como "extracto de hongos" es de buena calidad y también hay que verificar si estos extractos o tinturas a base de hongos contienen metales pesados.

Propiedades antitumorales e anti inflamatorias

En los últimos años, muchos estudios han demostrado las propiedades anti inflamatorias o inmunológicas de algunos de estos hongos medicinales. Asi también pueden ayudar como complementos en tratamientos oncológicos o mejorar el rendimiento cognitivo. Entrevista con la doctora Catalina Fernández de Ana Portela, experta en hongos:

Catalina Fernández de Ana Portela es doctora en oncología clínica, bióloga y fundadora de Hifas da Terra. Esta empresa gallega, especializada desde hace más de 25 años en extractos de hongos medicinales, lleva a cabo varios estudios, entre ellos dos ensayos clínicos en España, en el área de oncología.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más