La Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes protagonizan una polémica después de las declaraciones del director del Cervantes contra la cabeza de la RAE. Luis García Montero acusó a Santiago Muñoz Machado de llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias. El efecto de estas declaraciones fue tal que hasta han llegado a empañar la inauguración del Congreso de la Lengua Española, que inició este semana en la ciudad peruana de Arequipa.

El poeta Luis García Montero dirige desde hace siete años el Instituto Cervantes, creado hace décadas por el Gobierno de España para promocionar en todo el mundo la lengua española. Una misión compartida con la Real Academia Española, la centenaria institución que fija la normativa del idioma común de casi 500 millones de personas que esta semana tendría que haber sido el único protagonista del décimo congreso internacional de la lengua de Arequipa, Perú.

En la víspera del congreso, el director del Cervantes prendió la mecha de la controversia al hacer públicas sus desavenencias con el director de la Real Academia, el jurista Santiago Muñoz Machado.

"Ahora la academia está en manos de un catedrático de derecho administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias. Y claro, eso personalmente también crea unas distancias", afirmó García Montero en un acto provocando la airada reacción de los académicos de la lengua, que salieron en defensa de Muñoz Machado mostrando su “absoluta repulsa” a las manifestaciones del director del Instituto Cervantes.

La polémica viajó hasta Arequipa y ha marcado el congreso de la lengua organizado por ambas instituciones. García Montero y Muñoz Machado compartieron una rueda de prensa al inicio de esta semana en la que se notaba la tensión.

Aunque en los últimos días han evitado echar más leña al fuego para no incendiar el congreso en la localidad natal de Mario Vargas Llosa, inaugurado por el rey español Felipe VI con un discurso que puso en valor lo que nos une, frente a lo que nos separa. El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, ha evitado posicionarse, no así algunos célebres académicos como Arturo Pérez Reverte, el autor de Las aventuras de Alatriste, que tildó a García Montero de “mediocre” y “paniaguado” por considerarlo un enviado gubernamental para controlar la Real Academia de la lengua.

