Con una población de unos 50 millones de habitantes, el país vive una guerra civil desde el golpe militar de febrero de 2021 y no hay votación en las zonas bajo control rebelde. Según explica el enviado especial de RFI, Nicolas Rocca, los propios votantes reconocen que la participación no se acerca a los niveles de 2015 y 2020 y que algunos colegios electorales están desiertos, mientras que otros son visitados solo por unas pocas docenas de personas.

La votación se celebra con la exlíder y nobel de la Paz Aung San Suu Kyi en prisión, y la disolución del que fuera su partido, cuyos líderes se exiliaron o están detenidos. Se estima que hay cerca de 22.000 opositores encarcelados y 40 partidos disueltos. Tanto la ONU como numerosos países han criticado el proceso electoral, que consideran un intento de la junta de legitimar el régimen militar birmano, que desató una guerra civil al tomar el poder por las armas.

Cabe señalar que estas son unas elecciones tensas, con una presencia militar mucho mayor en las calles y puestos de control aleatorios, según explica nuestro enviado especial. Los grupos rebeldes han prometido perturbar la votación. El sábado, dos bombas explotaron en una zona cercana a la frontera con Tailandia.

La impresión de unas elecciones legítimas

"Les aseguramos que estas son unas elecciones libres y justas. Fueron organizadas por los militares, no podemos permitir que nuestra reputación se empañe", declaró el jefe de la junta militar tras emitir su voto en la capital, Naipyidó. Los militares quieren ganar legitimidad internacional, principalmente gracias a China como su aliado estratégico y quien ya ha dado su visto bueno al escrutinio.

Por lo tanto, la junta espera celebrar elecciones en el mayor número posible de distritos electorales y lleva varios meses intentando ganar terreno en todo el país. "La junta ha intensificado los ataques en las zonas en disputa. Desde el golpe de Estado, se ha formado una resistencia armada en todo el país. El ejército birmano no controla todas las zonas. Y para esta primera fase de las elecciones de este domingo, la junta solo podrá celebrar votaciones en unos 100 municipios de un total de 330. Esto significa que el ejército intenta recuperar el control de otras partes del territorio para dar la impresión de que estas elecciones son válidas y legítimas", explica Joe Freeman, investigador sobre Birmania de Amnistía Internacional.

Los hombres del general Min Aun Hlaing están logrando esto incrementando el número de operaciones, ataques y bombardeos, especialmente en las regiones donde se debe entregar material electoral. "Porque si se celebran elecciones en solo un tercio del país, la comunidad internacional no las considerará válidas. Esa es la ironía de la situación: la junta quiere que estas elecciones parlamentarias se consideren legítimas, pero al mismo tiempo, está multiplicando las violaciones de derechos humanos para lograrlo", añade.

La primera etapa es este domingo, con las principales zonas urbanas que controla. Luego, el 11 y el 25 de enero, llegarán las zonas en disputa donde los combates continúan y donde la celebración de las elecciones será mucho más incierta. En cualquier caso, solo la mitad del país podría ser convocada a las urnas, y es aún menos probable que tenga voz y voto.

