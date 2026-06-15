Con nuestro corresponsal en Bucarest, Guilhem Bernes

Lucha contra la corrupción, independencia del poder judicial, control de fronteras, derechos de las minorías… Las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea comienzan este lunes 15 de junio en Luxemburgo. Deben culminar en el establecimiento de una hoja de ruta y definir los objetivos para ambos países: llevar a cabo reformas para cumplir con los estándares europeos.

“Moldavia está lista para abrir todos los capítulos de las negociaciones. Hemos hecho el trabajo y seguiremos implementando reformas”, declaró la presidenta moldava, Maia Sandu.

Para adherir a la Unión Europea, ambos países deberán llevar a cabo reformas, pero el caso de Moldavia presenta, sin embargo, una dificultad de gran envergadura: una parte de su territorio, Transnistria, escapa por completo al control de la capital, Chisinau, desde hace más de 30 años. Por lo tanto, las reformas no se aplicarán a esta región separatista, apoyada por Rusia, que abarca poco más del 10 % del territorio.

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“Escenario chipriota”

Un obstáculo superable para los europeos, según el politólogo Sergiu Miscoiu. “El escenario de base sobrrfe el que se asienta la negociación con Moldavia es el escenario chipriota. En 2004, cuando Chipre se adhirió a la Unión Europea, se estableció en el tratado que el derecho europeo solo se aplicaba en la parte controlada por el gobierno reconocido”.

En este escenario, el tratado de adhesión de Moldavia a la Unión Europea no se aplicaría en Transnistria, hasta una hipotética reunificación: “Moldavia solo podrá demostrar los avances en los criterios negociados con la Unión Europea en el territorio que controla. Por lo tanto, se incluirá esta mención en el momento de la firma del tratado, indicando que el tratado no ejerce su autoridad sobre el territorio de Transnistria”.

Ambos Estados presentaron su solicitud de adhesión en 2022, pocos días después de la invasión rusa de Ucrania. Con el levantamiento del veto húngaro, los 27 Estados miembros de la UE adoptaron por unanimidad la posición a favor de la apertura de negociaciones sobre un primer conjunto de temas. Moldavia espera integrarse en la Unión Europea de aquí a 2030. Por su parte, esta última no ha proporcionado ninguna fecha de adhesión ni calendario por el momento.

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