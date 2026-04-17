Desde su apertura el viernes por la mañana, mucha gente desfilo por los pasillos del imponente Grand Palais de la capital francesa. Bajo su techo de vidrio y hierro forjado tiene liugar el Festival del Libro de París, la feria más grande de la edición en Francia. El presidente Emmanuel Macron se paseó brevemente entre los stands este salón, lo que provocó el cierre parcial de un ala del edificio, mientras el mandatario estrechaba manos y conversaba con los profesionales y el público.

Este año, el Festival del Libro no designó a un país, sino a la Historieta como invitada de honor. Una invitación estratégica para este sector que no conoce la crisis: uno de cada cinco libros vendidos en Francia es una historieta, cómic o novela gráfica, lo que genera casi 500 millones de euros anuales.

La historieta es también, para muchos, el primer contacto con la lectura. Algo que los autores, incluso extranjeros, conocen bien.

“En estos salones durante el fin de semana viene muchas familias. Pero hoy tenemos muchos grupos escolares. Es muy bonito porque los niños se acercan, hacen muchas preguntas sobre como dibujo, que hago. A veces piden un autógrafo… El sistema educativo en Francia incita a los niños a que tengan el gusto por la lectura y por la lectura de imágenes”, aseguró la autora española de historietas Anna Aparicio, publicada por la editorial Arlequin.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En el mismo stand se encontraba el colombiano radicado en España, Canizales, quien trajo al Festival del Libro varias historietas para niños y adultos, entre ellas “Guapa” que ha sido un best seller en España, traducida a varios idiomas.

“Este lugar es encantador. Pero, además, el Festival del Libro de París esta organizado de tal forma que vienen muchos niños, lo cual no es el caso en todas ferias. En otros salones vienes con tus libros infantiles, pero solo dialogas con adultos. Y me gusta mucho la posibilidad de hacer dedicatorias personalizadas para ellos”, expresó a RFI Canizales.

La apertura del Festival del Libro de París estuvo afectada por el retiro la víspera de 115 escritores de la editorial Grasset para protestar contra su dueño, el multimillonario ultraconservador Vincent Bolloré. Pero el público firmó presente el viernes en este festival se extenderá hasta el domingo.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más