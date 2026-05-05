El principio del bajo costo se basa en una promesa simple: ofrecer boletos a precios muy bajos reduciendo al máximo los costos. Para lograrlo, todo se optimiza. La flota de aviones está estandarizada, las rotaciones son rápidas, los servicios adicionales son de pago y, sobre todo, los márgenes obtenidos siguen siendo muy bajos. Cuando las condiciones económicas son favorables, este modelo funciona eficazmente. Pero esta organización hace que las compañías sean particularmente sensibles a las variaciones de costos. Disponen de muy poca capacidad para absorber los impactos.

Tan pronto como una partida de gastos aumenta considerablemente, como ocurre hoy con el querosén, todo el equilibrio económico se tambalea. Sin embargo, el aumento actual es excepcional. El precio del combustible no solo aumenta: se dispara. Las aerolíneas de bajo costo son, además, estructuralmente dependientes de este recurso. A diferencia de otros sectores, es casi imposible reducir o reemplazar este gasto, que sigue siendo un costo fijo.

Aerolíneas atrapadas en su propio modelo

Ante esta situación, las aerolíneas de bajo costo se enfrentan a un dilema. Su principal ventaja competitiva radica en los precios bajos. Sin embargo, su clientela es especialmente sensible a las tarifas. Aumentar los precios para compensar el incremento de los costos supone arriesgarse a perder pasajeros. Por el contrario, mantener precios bajos equivale a absorber las pérdidas. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Spirit Airlines, ya debilitada por dificultades financieras y falta de liquidez.

Otras aerolíneas intentan adaptarse. Algunas reducen su capacidad, como Transavia, que ha cancelado vuelos para las próximas semanas. Otras, como Volotea, introducen recargos para compensar el aumento del combustible. Pero estos ajustes siguen siendo limitados. El objetivo es, ante todo, contener las pérdidas.

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Un modelo cuestionado por la inestabilidad económica

La situación actual plantea una cuestión de fondo. ¿Está llegando el modelo de bajo costo a sus límites? Desde hace ya varios años, se encuentra bajo presión. Las expectativas de los pasajeros están cambiando, con una mayor demanda de comodidad y calidad de servicio. Al mismo tiempo, las aerolíneas tradicionales se están acercando a las de bajo costo con ofertas más competitivas. Sobre todo, el modelo se basa en un equilibrio frágil: un combustible relativamente barato y una demanda sostenida. En tiempos de inestabilidad económica, este equilibrio peligra.

Las aerolíneas low cost, que ya han optimizado todos sus costos, disponen ahora de pocos recursos para adaptarse. En un contexto de crisis energética, su capacidad de resistencia parece limitada. La quiebra de Spirit Airlines podría marcar, por lo tanto, un punto de inflexión. Pone de manifiesto las debilidades de un modelo que funciona bien en épocas de estabilidad, pero que resulta particularmente vulnerable ante grandes crisis económicas.

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