Esta semana en ‘Vida en el planeta’ les contamos la fascinante migración de dos ballenas jorobadas que fueron observadas en dos puntos del planeta inusualmente alejados. Estos cetáceos de hasta 15 metros y que pesan entre 30 y 40 toneladas recorren cada año miles de kilómetros entre las aguas frías de la Antártida, donde se alimentan , y las aguas tropicales, donde dan a luz y se reproducen. Estas rutas son conocidas. Sin embargo, científicos descubrieron recientemente un caso curioso: una ballena fue fotografiada en las costas de Australia y 12 años después en las costas de Brasil a más de 14.000 km de distancia. Algo que jamás se había registrado.

En conversación con RFI, la bióloga marina ecuatoriana Cristina Castro, directora de la Fundación Ballenas del Pacífico, Pacific Whale Ecuador, autora de un artículo científico sobre este dato inédito, aborda las hipótesis que podrían explicar este extraño recorrido, la herramienta de inteligencia artificial que permite monitorear la población de ballenas a escala global, así como los impactos del cambio climático en las reservas de krill, alimento esencial de los cetáceos.

También conversamos sobre las exitosas políticas de conservación tras la casi extinción de las ballenas en el siglo XX.

Una ballena jorobada se sumerge frente a la costa de Port Stephens, al norte de Sídney (Australia), el 18 de junio de 2025. El reperterio mundial de fotografías de colas de ballenas, tomadas durante los recorridos turísticos, permite a los científicos marinos monitorear los movimientos migratorios de los cetáceos

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