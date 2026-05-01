Este viernes 1° de mayo se celebra el Día del Trabajo y de los trabajadores. Es una ocasión para hablar de empleo y condiciones laborales. Pero para muchos asalariados, el clima no es precisamente de festejo. Meta anunció el despido de 8.000 empleados internos, y no se trata de un caso aislado. Amazon, Microsoft, Snap u Oracle también recortaron personal en los últimos meses.

Las cifras impresionan: Amazon eliminó unos 30.000 puestos en pocos meses; Microsoft evalúa salidas voluntarias masivas; y algunas empresas llegaron a reducir su plantilla hasta en un 40%. Estas señales generan una pregunta de fondo: ¿estamos ante una transformación duradera del mercado laboral y el inicio de una nueva era de despidos masivos?

Lo llamativo hoy no es solo la magnitud de los recortes, sino su significado. Durante mucho tiempo, un gran plan de despidos era sinónimo de crisis: una empresa que iba mal y necesitaba reestructurarse para sobrevivir. Ahora, despedir ya no se interpreta necesariamente como una señal de debilidad. A veces, incluso, se presenta como prueba de buena gestión.

Este cambio puede resultar contraintuitivo. En teoría, una empresa sana debería contratar. Pero en la práctica la lógica es otra: tranquilizar a los inversores. Ellos esperan resultados rápidos, y reducir la masa salarial sigue siendo una de las formas más eficaces de mejorar la rentabilidad.

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IA y transformación del trabajo

El mensaje que se envía es claro: controlar costos, disciplinar la organización y reforzar la confianza de los mercados. De hecho, varios ejemplos recientes muestran que las acciones de una empresa pueden subir tras anunciar despidos. Una señal fuerte de que cambiaron los criterios con los que se valora a las compañías.

Queda una pregunta clave: ¿cómo se reemplaza a los empleados que se van? Uno de los factores centrales de esta transformación es el auge de la inteligencia artificial. Sin reemplazar todavía de manera masiva a los trabajadores, la IA ya está cambiando profundamente la productividad. Tareas que antes llevaban varios días ahora pueden resolverse en pocas horas. El resultado es evidente: las empresas pueden operar con equipos más pequeños sin que su actividad se resienta.

Un mercado laboral en plena mutación

Para los directivos, la cuestión también es estratégica: no quedarse afuera del giro tecnológico. Siempre será más fácil volver a contratar si hace falta que recuperar un atraso en IA. Por eso, muchas organizaciones apuntan a equipos más reducidos, más especializados y más flexibles.

Todo esto tiene consecuencias sociales importantes. La sensación de seguridad laboral disminuye, incluso entre perfiles calificados. El mercado de trabajo sigue dinámico, pero también se vuelve más incierto. Se registran menos contrataciones, menos movilidad y carreras profesionales cada vez más fragmentadas.

Aun así, conviene no generalizar. No todos los sectores se ven afectados de la misma manera. Más que una destrucción masiva de empleo, lo que está en marcha es una transformación acelerada del mercado laboral: una mutación profunda que redefine de forma duradera la relación entre empresas, tecnologías y trabajo.

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