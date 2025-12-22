Del corresponsal en Madrid de RFI, Juan Gascón

Extremadura castiga a Sánchez y se afianza como territorio de la derecha española. La candidata del Partido Popular y actual presidenta regional, María Guardiola, ha ganado las elecciones con 29 escaños, uno más que en los comicios de 2023, pero las cosas no han salido como planeaba. Guardiola adelantó las elecciones autonómicas con la intención de obtener la mayoría absoluta para gobernar en solitario y no depender de la ultraderecha de Vox.

Sin embargo, su partido se queda a 4 escaños de los 33 que exige la mayoría absoluta y vuelve a necesitar los votos de los ultras si quiere revalidar su título como presidenta. De hecho, Vox aumenta considerablemente su peso en el parlamento regional con 11 escaños, 6 más que hace en 2023, lo que le permite aumentar sus exigencias en las negociaciones.

El Partido Socialista sale muy mal parado de estos comicios y se desploma con su mínimo histórico: tan solo 18 escaños frente a los 28 que obtuvo hace 3 años. Unos resultados que llegan tras los últimos escándalos que han sacudido al partido de Pedro Sánchez, y que afectan, especialemente, al que era su círculo más estrecho de colaboradores. Estas han sido las primeras elecciones regionales desde que un tribunal ordenó a principios de este año que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, antiguo alto colaborador de Sánchez, fuera juzgado por corrupción. Se sospecha que recibió comisiones ilegales relacionadas con la adjudicación de contratos públicos. La fiscalía ha solicitado 24 años de prisión para Ábalos, quien fue expulsado del partido socialista y se encuentra actualmente en prisión preventiva. Otras investigaciones por corrupción han apuntado a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y a su hermano menor, David Sánchez.

Además, en las últimas semanas, el Partido Socialista ha sido criticado por su respuesta a las denuncias de acoso sexual que involucran a miembros del partido.

Por su parte, la coalición progresista de Unidas por Extremadura se mantiene como cuarta fuerza en el parlamento y mejora su resultado en 3 escaños situándose en 7.

Con una participación del 62,7 %, casi diez puntos por debajo de los anteriores comicios, Extremadura se aleja mucho del ser el histórico bastión socialista que fue y se consolida como una región ampliamente inclinada a la derecha.

