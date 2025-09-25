El último informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos señala los ataques a la democracia en Francia. A lo largo de 88 páginas, la organización señala los crecientes obstáculos a la libertad sindical y la libertad de manifestación.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos nació de la asociación entre la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura.

Su último informe sobre Francia denuncia sin rodeos una serie de frenos a la libertad de demostración. Según este, las autoridades estigmatizan en su discurso a las organizaciones de la sociedad civil y las causas que defienden.

Prohibición de manifestarse

Este deterioro se ha observado especialmente desde 2017, el fin oficial del estado de emergencia que se introdujo después de los ataques de 2015, pero que, de hecho, no marcó un regreso a la situación anterior.

El informe luego destaca el uso creciente de las órdenes de prohibición de manifestarse. Este recurso es claramente abusivo, ya que el 80% de estas órdenes son suspendidas por los tribunales.

"Es un escudo, pero ¿hasta cuándo? Cuando vemos, por ejemplo, la prefectura de Niza, son órdenes que se comunican muy tarde, lo que hace imposible que los autores de las manifestaciones puedan recurrir a la justicia", explica Aissa Rahmoune, secretaria general de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Un uso de la fuerza banalizado

Una vez autorizada la manifestación, los que quieren participar son cada vez más controlados antes de que puedan unirse a las procesiones. La ley antidisturbios de 2019 ahora lo permite.

Otro punto denunciado por el informe es la banalización del uso de la fuerza, con uno de los arsenales más militarizados de Europa. Estas intervenciones policiales con demasiada frecuencia resultan en un uso masivo de la custodia policial de los manifestantes sin ningún procedimiento legal. Una práctica descrita como un intento de disuadir a la gente de volver a manifestarse.

