Las detenciones se realizaron el martes de esta semana en un predio del municipio Vista Hermosa de Michoacán, después de que vecinos avisaran de la presencia de civiles armados, según anunció este miércoles la Secretaría de Seguridad Pública estatal. La policía incautó una docena de réplicas de armas de fuego, cuchillos y equipo táctico. Los detenidos se identificaron como miembros de La Luz del Mundo.

Tras ser avisados por los vecinos de la zona, los agentes inspeccionaron el lugar y encontraron a 38 hombres que se estaban realizando entrenamientos tácticos.

La policía encontró un arma corta, 19 réplicas de armas de fuego, cuchillos, navajas, equipo táctico y de comunicación y un vehículo, según el comunicado publicado por las autoridades. No se ha informado, sin embargo, de la identidad de los detenidos, salvo que entre ellos se encuentra un estadounidense.

Esta iglesia cristiana fue fundada en Jalisco en 1926 y tendría, según sus responsables, unos cinco millones de seguidores en más de 50 países.

Su actual líder es Naasón Joaquín García, al que los creyentes de esta iglesia consideran el “apóstol” de Jesucristo. Actualmente condenado por abuso sexual infantil y enfrentando nuevos cargos por tráfico sexual y crimen organizado en Estados Unidos. En 2022, fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión en California tras declararse culpable de abuso sexual infantil.

Hace dos semanas se declaró inocente en un tribunal de Nueva York donde fue acusado junto a su madre de abusar sexualmente de generaciones de jóvenes seguidoras.

Según la acusación, violaron a menores que tenían apenas 13 años. Las investigaciones apuntan a que hicieron lo mismo su padre, Samuel Joaquín Flores y su abuelo, Eusebio Joaquín González, fundador de la iglesia, ambos ya fallecidos. (con AFP)

