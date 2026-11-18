RFI: Cuando estamos a 48 horas del cierre teórico de la cumbre climática de Turquía, usted ha tenido palabras muy duras, entre otras, dijo que el mundo es “rehén de la mafia petrolera” y también criticó a los países productores de petróleo en esta COP. ¿Por qué?

Esta COP es rehén de los países productores de petróleo. No podemos seguir esperando que por consenso vamos a poder llegar a acuerdos y así poder salvar el planeta. Lo mismo ocurre con la biodiversidad. Si mantenemos el actual nivel de producción de combustibles fósiles, podemos, con toda la nueva energía que se produzca en el mundo de fuentes renovables, empezar a estabilizar el planeta. Ése es el único camino que tenemos. Pero el camino actual en el que somos rehenes de los países productores de petróleo, camino en el que ellos no permiten que aquí en la COP se llegue a ningún consenso y nos están obligando a seguir aumentando la producción anual de petróleo, ese es un camino seguro para destruir el planeta y por eso no se puede continuar así.

RFI: ¿Qué esperaría usted, por ejemplo, a nivel de lenguaje diplomático, en el texto final de esta COP sobre los combustibles fósiles? ¿Qué tipo de mención espera?

Hay muchos elementos positivos que han salido de estos procesos, incluyendo el Tratado de París. Mucha gente, muy buena y muy positiva, ha hecho contribuciones extraordinarias que son la base sobre la cual estamos trabajando hoy. Eso es cierto. Pero también es cierto que de esta COP31 no va a salir nada positivo. Es bueno que haya reuniones informales en los pasillos. Es bueno que haya conferencias con una tarima para países como las Islas del Pacífico o las pequeñas islas que están en vías de desarrollo o países como Panamá, para poder decir nuestra verdad. Todo ello es positivo. Pero aparte de eso, en cuanto a decisiones, no espero nada positivo, porque el proceso, insisto, exige consenso y ese consenso está siendo rehén de los países productores de petróleo. Nosotros en Panamá estamos encarando nuestra tarea. Somos “carbono-negativos”. Además de eso, ya hemos protegido el 33% de nuestros parques, de nuestro territorio nacional y el 54% de nuestros océanos y nuestra energía eléctrica, lo que representa el 25% de toda la energía que consumimos. Se genera en un 70% con fuentes renovables. Panamá está haciendo la tarea, pero cada vez que hay un fenómeno del Niño, este año esperamos un “súper Niño”, a pesar de que somos carbono-negativos, perdemos. La última vez que esto ocurrió en 2023 nos costó 1.000.000.000 de dólares.

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RFI. ¿Usted esperaría que China, por ejemplo, contribuya más a nivel financiero a la lucha contra el cambio climático ?

Yo espero que todos los países en vías de desarrollo que tienen los recursos, pero en particular los productores de petróleo, contribuyan. Este jueguito de que solamente aporten los desarrollados es una hipocresía de marca mayor. Tenemos que empezar a decirnos la verdad entre las naciones. Yo espero de China liderazgo y espero no quedar decepcionado. Yo espero que ellos sean un líder en el movimiento hacia las energías limpias, de hecho ya lo empiezan a hacer. Yo espero que sean un líder en ayudarnos en esta transición para dejar atrás los combustibles fósiles. De hecho, ellos económicamente se van a beneficiar y muchos otros países como China están en la misma situación. Es por ello a nivel de todos los países tenemos que contribuir, en particular los productores de petróleo, que son países con chequera grande y emisiones gigantescas. ¿No sería acaso lógico que todos los países productores de petróleo, empezando con los más grandes del mundo, sean los primeros en contribuir a la adaptación climática para los países más pobres?

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