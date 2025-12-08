"Esto forma parte de la libertad de expresión que apreciamos en la UE, y que permite las declaraciones más disparatadas", declaró a la prensa la portavoz de la Comisión, Paula Pinho.

El viernes pasado, la Comisión impuso a la red social X una multa de 120 millones de euros en aplicación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA).

La sanción fue duramente cuestionada por el equipo del presidente estadounidense Donald Trump y por el propio Musk, quien publicó y compartió durante el fin de semana numerosos mensajes contra la UE en X.

"La UE debería ser abolida y los Estados (miembros) recuperar su soberanía", lanzó el hombre más rico del mundo.

El jefe de xAI también respondió "es más o menos eso" a un mensaje de una usuaria que comparaba la UE con la Alemania nazi y la calificaba de "cuarto Reich".

Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, denunció en X que la multa de la UE constituye "un ataque contra todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y contra el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros".

La sanción impuesta a X busca castigar varias infracciones de la plataforma respecto a sus obligaciones de transparencia bajo el DSA.

Entre ellas figuran el uso engañoso de las marcas azules que deberían certificar las fuentes de información, la falta de información sobre la publicidad y el incumplimiento de la obligación de dar acceso a datos internos a investigadores acreditados.

