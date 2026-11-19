Por nuestro enviado especial a la COP31 de Antalya (Turquía)

El grupo de expertos de referencia sobre el cambio climático, el GIEC está bajo presión de algunos países: el organismo aún carece de presupuesto para 2027. Y, por otra parte, continúa el pulso en torno a la fecha de publicación del próximo informe.

Inicialmente prevista para 2028, podría ser postergada al año 2029. Una eventualidad que podría dificultar las negociaciones climáticas denuncia el climatólogo belga Jean Claude van Ypersele, exvicepresidente del panel de expertos.

“La cuestión clave es si el próximo informe del GIEC estará listo para el segundo balance mundial previsto para 2028. ¿Qué es exactamente el balance mundial? Es un proceso de la COP en el que se revisan y comparan los esfuerzos, los compromisos, las reducciones de emisiones y las promesas financieras con los objetivos que se deben alcanzar. Por lo tanto, es evidente que, si el informe del GIEC está listo después de 2028 y no antes, esta fuente de información, que en mi opinión solo puede contribuir a elevar este nivel de ambición, no estará lista a tiempo”, declaró el científico al micrófono de RFI en la COP31 en Antalya.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

A la cabeza de este bloqueo figuran países como Arabia Saudita, gran productor de petróleo que entorpece sistemáticamente la diplomacia climática o India, que considera que sus científicos necesitan más tiempo para entregar sus contribuciones al GIEC. En cambio, los países vulnerables necesitan datos actualizados para anticipar mejor las catástrofes que resultan del cambio climático, como huracanes, olas de calor mortales o derrumbes glaciares, recuerda Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y figura de la diplomacia climática.

“He escuchado personalmente a representantes de las Maldivas, Nepal y las Islas Marshall expresar su deseo de contar con este informe. ¿Por qué? Porque es vital para que puedan prepararse”, enfatizó la exmandataria.

La controversia llegó a las salas de negociación de la COP31. Representantes europeos prometieron pelear para acelerar la publicación del informe. “Nos llevó bastantes siglos reconocer que el mundo en realidad no es plano”, ironizó el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, en la COP31. “Sugeriría que no volvamos a eso, que sigamos usando la ciencia como base de nuestras acciones en el ámbito del clima”, agregó.

Varios países pidieron que se incluya en el texto final de la COP31 un párrafo que recalque la importancia de la ciencia para la acción climática.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más