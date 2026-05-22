La película La bola negra toma su título de la obra de teatro inconclusa de Federico García Lorca, de la que solo se conservaron cuatro páginas manuscritas.

A partir de ese fragmento, Javier Ambrossi y Javier Calvo construyen su propia versión para completar este relato sobre la homosexualidad silenciada. El resultado es una cinta coral que entrelaza las historias de tres hombres en tres momentos distintos.

En la pieza de García Lorca, se decide con una bola blanca o negra, si un club selecto acepta a un nuevo miembro, basado en su reputación.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ambrossi explica que había dos temas fundamentales que querían abordar con esta película. El primero es la incomunicación como raíz de la violencia: “Si no somos capaces de hablar o ponernos de acuerdo entre nuestras familias sobre nuestros problemas, pues eso es justo lo que nos va a llevar a la violencia”.

El segundo eje es la importancia de los objetos como obras de arte y su capacidad para perdurar: “El arte es lo que se puede heredar. Las emociones mueren con nosotros, pero el arte, una obra de teatro, un disco, una película, sí que puede heredarse”.

Interrogados sobre si se sienten herederos de una historia marcada por la represión y la incomunicación, Javier Calvo reconoce el peso generacional: “Hombre, evidentemente ahí hay un dolor heredado, hay una vergüenza heredada, hay algo que sigue transmitiéndose de generación en generación y que es difícil que se vaya. Poco a poco esa bola negra cada vez es más pequeña, pero la tenemos dentro. Quiero creer que películas como ésta hace que eso se vaya yendo de nosotros. La bola negra que nos señala y que nos dice: ‘Tú no puedes entrar aquí, tú no mereces vivir’”.

La relación de Los Javis con Lorca es también personal y artística. Ambrossi recuerda sus inicios: “Pues en mi caso yo quería ser actor. Entonces empecé a estudiar en una escuela de interpretación que se llamaba La Barraca, que todo lo que hacíamos en la escuela, todo eran textos de Lorca. Empecé a encontrar que no solamente era un poeta increíble, sino que también era un hombre gay. Y de repente eso me pareció impresionante. Que una de las grandes estrellas de la literatura de nuestro país conectara conmigo de esa manera”.

Calvo, por su parte, cuenta que su vínculo con el autor se intensificó durante la preparación de la película: “Lo estudié también en la escuela de interpretación, pero fue cuando empecé a investigar esta película que me obsesioné con todo su trabajo, con el teatro completo, la poesía completa. Creo que hay ya obras que me sé de memoria. Me he obsesionado porque es el autor que más me sorprende. Realmente, con cada relectura hay algo que no puedo explicar. Cómo puede hacerlo tan sorprendente, tan emocionante, tan inmenso. Hay cada sucesión de palabras unidas de una manera que tienen un sentido que nunca creerías que tendría. Para mí, eso es la poesía. Es muy sorprendente su obra”.

La bola negra, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, es una de las candidatas a la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes 2026.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más