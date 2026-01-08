Por Ivonne Sánchez

El Virus Respiratorio Sincicial (VRS) es una infección del tracto respiratorio muy común, con síntomas que pueden confundirse con un resfriado.

En la mayoría de los casos, este virus provoca síntomas menores, pero en lactantes, puede causar bronquiolitis, con complicaciones respiratorias que requieren hospitalización y con cierta frecuencia, provocar la muerte. Se calcula que cada año, este virus causa más de 3 y medio millones de hospitalizaciones y unas 100 mil muertes de niños menores de cinco años.

En este sentido, Chile decidió implementar desde el 2024 una campaña extensiva de vacunación en niños menores y los resultados han sido sorprendentes. A tal grado que la prestigiosa revista científica The Lancet Infectious Diseases (The Lancet ID) dedicó su portada y un amplio artículo a un estudio realizado por la Universidad de Chile que resalta los resultados obtenidos en ese país con la implementación del anticuerpo monoclonal Nirsevimab para prevenir esta enfermedad respiratoria en lactantes.

El Doctor Juan Pablo Torres es pediatra infectólogo y vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y uno de los autores principales de este estudio. Escuche aquí la entrevista completa sobre este importante logro en materia de salud pública:

