El Premio RFI – Radio Cultura al Fomento de las Artes cumple ya una década y para hacerlo a lo grande, la edición 2025 será dedicada al "arte total". La convocatoria está abierta hasta el 21 de octubre, para Argentina y países del Cono Sur (Chile, Paraguay y Uruguay). Aquí encontrarás las bases para participar.

Con motivo de la 10ª edición de su Premio al Fomento de las Artes en Argentina, RFI y Radio Cultura celebran todas las formas de expresión artística bajo el tema “Arte total”. La convocatoria está abierta desde ahora y hasta el 21 de octubre a todos los artistas que, durante el último año, hayan realizado una obra de “Arte total” en Argentina o en otros países de la región. Las obras deberán integrar al menos tres de las disciplinas artísticas reconocidas en ediciones anteriores del Premio, y que se enuncian a continuación: Artes Escénicas, Artes Visuales, Danza, Performance, Música, Literatura, Fotografía, Cine, Street Art y Creación Digital.

Las candidaturas podrán ser presentadas por los propios artistas o por instituciones y asociaciones que deseen proponer una obra producida o presentada en su localidad. Las postulaciones deberán enviarse a: fomentodelasartes@fmradiocultura.com.ar

Se otorgará un Primer Premio y posibles menciones especiales, y los ganadores contarán con espacios de difusión en RFI en español y en Radio Cultura. Sus obras también serán promovidas en las plataformas digitales de ambas emisoras.

Los artistas premiados serán anunciados en una ceremonia que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la primera quincena de noviembre de 2025.

El Jurado 2025 estará presidido por María Victoria Alcaraz, directora de Cooperación Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y exdirectora general del Teatro Colón, e integrado por: Alicia de Arteaga, periodista cultural especializada en Artes Visuales; Myriam Nana Henne-Adda, actriz, cantante y compositora; Leandro Frizzera, muralista y escenógrafo; Andrés Gribnicow, director general de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y exdirector de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación, Marino Santa María, artista plástico y docente; Pablo De Vita, periodista cultural y crítico de cine; así como por Mario Terzano, presidente de Radio Cultura, y Juan Luis Buchet, representante de RFI y ex corresponsal de la emisora en Argentina (estos dos últimos son miembros permanentes del jurado en representación de las radios organizadoras).

El Premio RFI – Radio Cultura cuenta con el apoyo de las embajadas de Francia en Argentina y de Argentina en Francia, del Instituto Francés de Argentina, de la Alianza Francesa de Buenos Aires y de la red de 53 Alianzas Francesas de Argentina, así como de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) y del medio digital deRadios.com.

Sobre RFI, una radio del grupo France Médias MondeRFI es una radio francesa de actualidad que se emite en todo el mundo en francés y en otros 16 idiomas*, a través de 127 emisoras FM, en onda corta, en una treintena de satélites con destino a los cinco continentes, en internet y en aplicaciones conectadas, y cuenta con más de 1.680 radios asociadas que retransmiten sus programas. Gracias a la experiencia de sus redacciones en París y de su red de 400 corresponsales, RFI ofrece a sus oyentes boletines informativos y programas que aportan claves para comprender el mundo. La radio mundial reúne semanalmente a 60,8 millones de oyentes medidos. Sus entornos digitales registran 21,1 millones de visitas cada mes (promedio 2024) y congregan una comunidad de 40,3 millones de seguidores en Facebook, X (Twitter), Instagram, WhatsApp y YouTube. RFI es la primera radio francesa de actualidad en Facebook (finales de 2024). https://www.rfi.fr/

*inglés, chino, criollo haitiano, español, fulfulde, hausa, khmer, kiswahili, mandenkan, persa, portugués, portugués brasileño, rumano, ruso, ucraniano, vietnamita.

Sobre Radio Cultura

Radio Cultura es una emisora independiente de información, entretenimiento y cultura, que busca ofrecer una visión original de la cultura y una mirada lúcida sobre la realidad social argentina y mundial desde hace más de 36 años. Para ello, ofrece a sus oyentes una programación variada las 24 horas, con especial atención a las artes escénicas, la música, la literatura y las artes visuales, así como al análisis y la información política y económica, tanto local como internacional. Asimismo, organiza actividades para promover las artes y la cultura argentina y latinoamericana en asociación con la Sociedad Argentina de Escritores, el Teatro Coliseo y el Centro Cultural Borges. fmradiocultura.com.ar

