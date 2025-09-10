El Gobierno australiano informó que desplegará una flota de drones de ataque submarinos de gran tamaño "Ghost Shark" como parte un programa de defensa por 1.100 millones de dólares.

El país construirá docenas de esos vehículos acuáticos autónomos para la Marina Real australiana, cuyas primeras unidades entrarán en servicio en enero, precisó el ministro de Defensa, Richard Marles. "Se trata de un recurso de gran importancia para la Marina Real", dijo el funcionario en rueda de prensa.

La empresa Anduril Australia obtuvo un contrato por 1.700 millones de dólares australianos (1.100 millones de dólares estadounidenses) para construir, mantener y desarrollar los nuevos drones. "Hemos expresado constantemente que Australia se enfrenta al panorama estratégico más complejo y, en cierto modo, más amenazador que hemos tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial", afirmó Marles.

Los vehículos submarinos complementarán el plan de Australia de adquirir submarinos nucleares furtivos en un acuerdo multimillonario con Reino Unido y Estados Unidos, añadió.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Australia ha mostrado recientemente un fuerte interés por desarrollar sus capacidades de defensa para proyectar poder más allá de su territorio y proteger sus intereses en la región, según el Gobierno.

Con AFP

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más