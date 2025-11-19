Con Lucile Gimberg, enviada especial de RFI a Belém

El combustible quemado por los tanques y los aviones de combate, el acero y el cemento producidos para las líneas del frente… La principal causa de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la invasión rusa de Ucrania son, evidentemente, las actividades militares. Pero también están los incendios que los bomberos no pueden apagar en la zona de combate y los aviones civiles, obligados a rodear el territorio.

“Algún día Rusia tendrá que rendir cuentas”

En total, se han emitido a la atmósfera el equivalente a 236,8 millones de toneladas de dióxido de carbono, según los expertos de la Iniciativa para la Contabilización de los Gases de Efecto Invernadero de la Guerra (IGGAW), una asociación financiada principalmente por Ucrania y varios gobiernos europeos. “Tenemos muchos retos que afrontar en este momento”, afirma el viceministro de Economía y Medio Ambiente de Ucrania, Pavlo Kartashov. “Cada día mueren personas, tenemos problemas energéticos, pero algún día Rusia tendrá que rendir cuentas por todos los daños que ha causado, incluidos los daños al medio ambiente, al agua, a los animales y al suelo”, agrega.

“Ucrania es una potencia agrícola”

Pero la segunda fuente más importante de emisiones relacionadas con la guerra será la reconstrucción. Para Lennard de Klerk, de la IGGAW, Ucrania puede hacer las cosas de otra manera: “En lugar de utilizar cemento, se pueden utilizar materiales de origen biológico como el cáñamo, por ejemplo. Ucrania es una potencia agrícola, puede cultivar ese cáñamo. Sería una forma de no producir esas emisiones relacionadas con la reconstrucción”, asegura.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más